都是工程師惹禍！　118所高中「學習歷程檔案消失」廠商全力救援

▲教育部表示，廠商會全力救援學生們的學習歷程檔案。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

「高中學習歷程檔案」為學生升大學重要依據，昨天卻傳出台中女中、台中高工等118校上學期的學習歷程檔案資料全遺失，波及上萬名高中職生，嚴重的是恐怕不是每名學生上傳前都有備份，教育部今（25日）證實，因工程師不小心在搬移資料和備份過程「手誤」，釀「重新設定」，會要求廠商全力救援硬碟資料。

教育部表示，學習歷程檔案都是由委外廠商統一管理，但因工程師在進行資料搬移、備份過程，不小心弄到重新設定，昨晚發信給各校說明，因機房設備異常，學習歷程系統目前無法使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

武陵高中校長林煥周表示，昨天接獲訊息後，校內已請老師協助受影響的學生重新上網核對資料，這次是9月10日後上傳的檔案，造成同學很大困擾，學校端都有相關處理。至於同學是否有備份？林煥周說，理論上無法確定學生百分百都有，就學生而言可能會認為上傳就是「完成程序」，現在出現此狀況，是一個困擾，並強調學校會盡量做好後續處理，別讓學生受影響。

不過有學校資料是從9月5日之後就通通不見，國教署說明，部分高中學生於9月5日至9月20日期間上傳校內學習歷程平台的學習歷程檔案遺失，會以保障學生權利為前提下，要求廠商全力救援硬碟資料，目前廠商已委請專業技術人員協助處理中，初步掌握資料硬碟並未損壞，會朝盡快將硬碟中之相關檔案回復之方向處理。

另外，國教署強調，廠商已於9月24日同步以電子郵件方式，逐一通知受影響學校，請學校協助通知學生登入校內學生學習歷程紀錄模組，確認上傳之檔案是否正常，如有異常，可重新上傳檔案。國教署組長張永傑進一步說明，「初步掌握資料硬碟沒有損壞，會朝恢復檔案的方式處理。」