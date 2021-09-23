2027恐怖街景瘋傳！　時空旅人拍下6年後「詭異空城」：世界只剩我

▲ 哈維耶宣稱，一覺醒來身處6年後的地球。（圖／翻攝自TikTok／@unicosobreviviente）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙一名網友自稱穿越到2027年，先前分享一系列街道有如鬼城的畫面，宣稱6年後人類早已滅絕，頓時在社群媒體上爆紅，吸引640萬人追蹤。他日前公布最新影片，證明自己是地球上僅存的人類，再度引發熱議。

TikTok用戶哈維耶（Javier）的帳號@unicosobreviviente直譯為「唯一的倖存者」，2月來持續上傳「空城」影片。他宣稱，參與政府實驗過程中發生意外，在醫院醒來後驚覺自己來到2027年，人類卻都不見蹤影，但一輛輛汽車仍停在原地，店家的燈光依然亮著，公共設施持續運轉，景象十分詭異。

最新一段影片中，哈維耶站在路口，拿著手機拍下四周空蕩蕩的街道與建築，並以字幕寫下，「獨留世界上的第219天」。他沿著一條長長的道路向前走，只見兩側雖停滿車輛，卻沒有任何人出現。接著他走過一座小公園，兒童遊樂場也杳無人煙，只有幾隻鳥在散步。

不過，許多網友並不相信他的瘋狂言論，紛紛留言表示，「他住在西班牙，那裡的人有睡午覺的習慣，聽說平常午餐時間街上就是這個樣子」、「看起來汽車從2021年就停產了？不然街上應該有更新的車吧」、「所以這200多天來是誰在除草」、「要是開直播我就信」。

哈維耶5月也曾上傳一段影片，其中他走進一家全空的麥當勞門市，有些桌子上還有漢堡盒和飲料杯，椅子上掛著一件外套，但櫃台後的螢幕和自動點餐機都還亮著。影片最後，他在一張擺著食物的桌子前坐下，吃了幾根薯條，至今累積3百萬次觀看。

這段畫面當時也引發眾人質疑，「可是有電啊，如果所有人都死了，發電廠還有人在工作嗎」、「薯條是誰炸的」、「冰淇淋機擠得出來嗎」。

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