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33歲上班族滾輪操肌1年！　「每天100下」圓肚練成野豬猛男

▲▼滾輪操肌有用嗎？　33歲圓肚「野豬男」一年成果大公開。（圖／翻攝自推特）

▲33歲圓肚男滾輪操肌一年，練出漫畫般超猛身材。（圖／翻攝自推特）

網搜小組／趙蔡州報導

日本一名以動畫《鬼滅之刃》角色嘴平伊之助為暱稱的網友1年前宣布，為了練出漫畫中伊之助的健美身材，決定挑戰每日100下的滾輪運動，經過一年的堅持訓練後，他日前公布健身的成果，可以看見原本圓潤的肚子變成健美的腹肌，雙臂也充滿了爆炸性的肌肉，引發熱議。

據悉，這名日本男網友今年33歲是一名上班族，除了使用《鬼滅之刃》嘴平伊之助為暱稱外，平常在推特分享的照片，也總是如同動畫中一般戴著野豬頭套出現在鏡頭前。

他一年前為了練出漫畫中伊之助的身材，宣布要挑戰每日100下滾輪運動，今年2月底終於滿365天，他也在推特公布運動成果，1年內總進行2萬2920次膝式滾輪、1萬3037次立式滾輪，體重從70.1公斤減到57公斤，瘦了13.1公斤。

照片中可以看見，男網友1年前肚子還相當圓潤，手臂上也看不見什麼肌肉，不過經過365天的運動後，原本圓潤的肚子變成健美的腹肌，胸部及雙臂全都充滿了爆炸性的肌肉，戴上野豬頭套後，幾乎與漫畫中伊之助一模一樣。

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