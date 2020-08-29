台灣10大恐怖遊樂設施！斷軌不是最可怕...Top1網驚呼：不敢坐第2次

▲台灣哪一個遊樂設施最恐怖？（示意圖／翻攝自pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

不少人喜歡挑戰遊樂園裡恐怖又刺激的遊樂設施，但哪一個設施最恐怖？日前Youtuber「墨鏡哥」就徵詢網友們的意見，並綜合自己乘坐過的親身經歷，整理出全台灣前10名恐怖的遊樂設施，其中第一名的遊樂設施更是吸引國內外許多遊客特地來體驗，也讓不少人直呼「不敢再坐第二次」！

第10名：義大世界的「義大極限挑戰」

以極限選手熱愛挑戰的U字型場地為原型，設計出一個超大型的U型軌道，當列車停在軌道的最高點時幾乎只能看得到天空，且還會卡在上面亭留一段時間再俯衝下來，乘坐時間共計120秒。

第9名：義大世界的「天旋地轉」

「天旋地轉」是一個大型的懸臂設施，高度共有18層樓高，懸臂兩端都可以坐人。不過恐怖的是，由於兩端都可以坐人，因此必須第一批坐上去的乘客必須轉到最高點，在18樓高的地方等待另一頭的乘客坐好、確認安全後才能繼續啟動遊樂設施。而且「天旋地轉」不只設施會公轉，自己的座位也會上下左右自轉，刺激程度再升級！

▲搶救地心（斷軌）是全台灣唯一的斷軌式雲霄飛車。（圖／翻攝自麗寶樂園官網）



第8名：劍湖山的「衝鋒飛車」

剛建成時是全亞洲最長、最瘋狂的雲霄飛車，同時也是全亞洲第一個引進這種360度大迴轉、無底盤式的雲霄飛車，軌道全長共計820公尺、高度達40公尺，最高速則可達時速90公里！

第7名：劍湖山的「G5」

「G5」全長只有381公尺，但最大的賣點就是會把乘客載到65公尺的高空上停留一段時間，而且卡的位置又是類似要下不下的的地方，然後再突然加速往下狂飆，幾乎是直面地板衝下去！時速最高可達110公里，過程中最多可達5個G的重力加速度，因此也稱為「G5」。

第6名：麗寶樂園的「搶救地心」

也就是大家所稱的「斷軌」，是全台灣唯一的斷軌式雲霄飛車，軌道上方距離地面35公尺、地下4公尺，當列車開到設施最高點時，整輛車會連同軌道一起慢慢往下墜，直到和下方另一頭的軌道連在一起時，再以近乎90度的角度直接往下俯衝。

▲馬雅探險。（圖／翻攝自九族文化村官網）



第5名：九族文化村的「馬雅探險」

「馬雅探險」斥資6億打造，是台灣第一的懸吊式雲霄飛車，乘坐時雙腳懸空，隨著列車上下翻覆、左右旋轉，也讓乘坐過的墨鏡哥直呼「差點尿出來」，更直言這應該是全台灣最恐怖的雲霄飛車！

第4名：劍湖山的「擎天飛梭」

「擎天飛梭」是自由落體式的遊樂設施，共有2塔，一塔以時速80公里的速度從下往上飆到65公尺的高空，再慢慢降下來；另一塔則是先把乘客帶到65公尺的高點，停留6秒鐘後再以時速65公里的速度往下驟降。

▲大怒神。（圖／翻攝自六福村官網）



第3名：六福村最知名的「大怒神」

也是許多網友心中的大魔王，大怒神的高度達17層樓、53公尺高，會把乘客帶到最高點後停留幾秒鐘再突然降下，過程雖然恐怖但極為短暫，甚至還來不及尖叫！

▲UFO。（圖／翻攝自九族文化村官網）



第2名：九族文化村的「UFO」

是台灣目前最高最大的自由落體設施，高度達85公尺，比大怒神又再高32公尺，且上升時會還會旋轉，下降的速度更達時速105公里！

▲笑傲飛鷹。（圖／翻攝自六福村官網）



第1名：六福村的「笑傲飛鷹」

墨鏡哥直言「笑傲飛鷹」是他坐過的所有台灣遊樂設施中「最恐怖沒有之一」，他形容是「最純粹的虐待」，因為沒有複雜的軌道，就是一個U字型配上一點螺旋結構。

據悉，當時笑傲飛鷹從瑞士引進時，是全亞洲第一座U型的滑軌懸吊式螺旋雲霄飛車，軌道全長190公尺，最高時速可達122公里，乘坐時會很快的直接往前上升到幾十公尺高的高空，再快速的倒退狂飆到後方U型軌道的另一個高點，接下來又直接往前衝到另一頭最上方的螺旋式軌道，衝擊力之大，會讓人彷彿能看到人生跑馬燈。