　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

We愛交流營開營　青年導演期待擦出合作火花

記者趙禕／上海報導

由兩岸青年共同打造的品牌競賽第五屆「We愛．兩岸青年短片大賽」，在經歷了將近五個月的激烈角逐之後，最終的優勝作品即將在9月25日揭曉。從今天起，入圍作品的導演齊聚上海，和在台灣線上雲參與的導演們開始為期三天的交流營活動。

▲▼We愛兩岸青年短片大賽交流營開營，青年導演們期待擦出合作火花。（圖／記者趙禕攝）

▲We愛兩岸青年短片大賽交流營開營，青年導演們期待擦出合作火花。（圖／記者趙禕攝）

儘管受到新冠疫情的影響，今年提報參加比賽的作品仍然高達1258部，而入圍的作品只有60部，競爭非常激烈！今年不但有來自大陸、台灣、香港、澳門的導演，甚至還有來自東南亞地區的新銳導演參賽；他們用自己獨特的視角發掘身邊關於愛的故事，透過光影呈現與傳遞愛的精神。

▲▼今年參賽作品多達1258部，有60部作品入圍。（圖／記者趙禕攝）

▲今年參賽作品多達1258部，有60部作品入圍。（圖／記者趙禕攝）

這屆「We愛．兩岸青年短片大賽」交流營活動仍舊延續線上與線下結合的方式進行，30位在大陸的青年影人在上海會場相聚，同時通過視訊和30位身在台灣的營員雲端對話交流，分享各自創作的心得。

▲▼交流營採取線上線下結合方式進行，參與的導演們通過視訊雲端對話，分享創作心得。（圖／記者趙禕攝）

▲交流營採取線上線下結合方式進行，參與的導演們通過視訊雲端對話，分享創作心得。（圖／記者趙禕攝）

今天的開營儀式還邀請到三位曾在前幾屆We愛大賽獲獎的導演，和本屆入圍作品的導演們一同分享經驗。曾在首屆We愛大賽獲獎的大陸導演傅藝超笑著表示他很後悔沒有參加今年的比賽，因為本屆比賽新推出一項「輔導創作計畫」，他非常遺憾錯失了機會，請在座的導演們要好好惜。

▲▼首屆We愛大賽獲得銀獎，並在第二屆We愛大賽與台灣導演郭昱辰合作獲得首獎We愛獎的大陸導演傅藝超到現場分享心得。（圖／記者趙禕攝）

▲首屆We愛大賽獲得銀獎，並在第二屆We愛大賽與台灣導演郭昱辰合作獲得首獎We愛獎的大陸導演傅藝超到現場分享心得。（圖／記者趙禕攝）

傅藝超以及台灣導演郭昱辰和林信良都表示，We愛大賽交流營是一個很重要的平台，讓大家有機會在這裡結下深厚的友誼，甚至找到很好的合作伙伴。傅藝超和郭昱辰在首屆We愛交流營結識後，合作拍了一部作品在第二屆We愛大賽獲獎；傅藝超和林信良還合作拍攝第四屆We愛大賽的主題定製片。他們三位導演透過現場屏幕看到被疫情阻隔的對方，立即熱情的互相打招呼，暖心的真情流露也讓參與交流營的導演們為之動容。

▲▼傅藝超、郭昱辰和林信良透過屏幕看到彼此，真情流露的招呼讓參與交流營的導演們見證了他們真摯的友誼。（圖／記者趙禕攝）

▲傅藝超、郭昱辰和林信良透過屏幕看到彼此，真情流露的招呼讓參與交流營的導演們見證了他們真摯的友誼。（圖／記者趙禕攝）

下午的破冰開營讓參與的導演們很快的融入在一起，有互相交流創作思路和心得的，有分享不同地域文化色彩的，有探討合作與資源分享的，也有呼朋引伴預約將來一起舉杯共飲的。未來兩天半還將有包括台灣東森新媒體Ettoday副總郭元沖在內的專業導師、資深影人和專家分享青年創業計劃、創造理念和作品點評。

▲▼破冰開營儀式讓參與交流營的導演們很快融入在一起。（圖／記者趙禕攝）

▲▼破冰開營儀式讓參與交流營的導演們很快融入在一起。（圖／記者趙禕攝）

▲▼破冰開營儀式讓參與交流營的導演們很快融入在一起。（圖／記者趙禕攝）

經歷這些年的打造與累積，「We愛．兩岸青年短片大賽」已經成為兩岸影視作品交流非常受到關注的品牌平台，累積超過7000部作品參加比賽，誕生了200多部優秀作品。兩岸青年創作者以他們風格鮮明的獨特視角，用鏡頭語言展現了愛生活、愛學習、愛城市的廣闊視野，帶來許多家庭親情、交友戀情、工作成長、生活愛好等不同領域裡近在身邊的鮮活故事；他們透過劇情、紀錄、動畫、懸疑、科幻、驚悚等新鮮有趣的題材，把他們對於愛的理解、包容、思考和闡釋，以及朝氣蓬勃的激情和夢想未來的創意分享給更多人。

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

ET快訊
正妹YouTuber「遺體尋獲」　初判他殺！
工程師控「D奶直播主」色誘　斗內百萬被狠甩
男睪丸痛爆就醫　2年來「用屁股射精」陰莖排糞便
快訊／台灣正式申請加入CPTPP　行政院明對外說明
3歲女童被鎖車內3小時！中秋節當天活活悶死　陸母崩潰大哭
加碼券搶爆！「4大熱門」登記破400萬人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

3歲女童被鎖車內3小時！中秋節當天活活悶死　母親崩潰大哭

We愛交流營開營　青年導演期待擦出合作火花

禁釋迦蓮霧「政治打壓」　國台辦：民進黨「別有用心」煽動兩岸對立

「被蚊子咬」2天後傷口流膿發高燒　男22天動5次手術差點截肢！

北京環球影城遊客「比中指」致意　毒舌網紅「密卡登」發飆拒合照

陸央行公布「人民幣國際化報告」　2021Q1官方外匯儲備貨幣排第五

送餐要到地址！男粉絲假扮外送員　闖直播女神家中性侵6次

恆大是雷曼兄弟翻版？　陳波分析：「間接效果」把台灣嚇壞了

蛛絲蛋白造光阻劑　陸中科院團隊3D製造加工技術突破14奈米

恆大地產172億元債券9／23付息　9.9億元利息或採「場外協商」支付

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」　車體撞爛全毀...1家3口天人永隔

天心《俗女2》掀裙子「滿是家暴瘀青」　「決定離開他」鍾欣凌一聽抱緊：走！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

全智賢搭檔朱智勛《智異山》前導公開　歡樂變驚悚..「陽陰交界」祕密是什麼

狂！周杰倫巴黎觀戰梅西球場突播《Mojito》　昆凌嗨翻跳舞…《周遊記2》超大咖嘉賓曝光

3歲女童被鎖車內3小時！中秋節當天活活悶死　母親崩潰大哭

We愛交流營開營　青年導演期待擦出合作火花

禁釋迦蓮霧「政治打壓」　國台辦：民進黨「別有用心」煽動兩岸對立

「被蚊子咬」2天後傷口流膿發高燒　男22天動5次手術差點截肢！

北京環球影城遊客「比中指」致意　毒舌網紅「密卡登」發飆拒合照

陸央行公布「人民幣國際化報告」　2021Q1官方外匯儲備貨幣排第五

送餐要到地址！男粉絲假扮外送員　闖直播女神家中性侵6次

恆大是雷曼兄弟翻版？　陳波分析：「間接效果」把台灣嚇壞了

蛛絲蛋白造光阻劑　陸中科院團隊3D製造加工技術突破14奈米

恆大地產172億元債券9／23付息　9.9億元利息或採「場外協商」支付

中山大學設學士後醫學系卡關　鍾佳濱批：未考慮地方實際需求

吳念庭選到四壞球　宋家豪同場收下救援成功

中信邀請賽冠軍獎金300萬創台巡賽新高　難度加倍更勝LPGA

百萬分之2機率！高雄10歲童跑接力喘不過氣　醫查是罕病：只能活5年

宜蘭住宅後鐵皮屋大火「暗夜紅一片」　消防緊急灌救

洪一中建議取消延長賽　投手控球是比賽時間長主因

山友「霸佔紮營」玉山停機坪！擋直升機降落　救難隊員半空中跳艙

對付起床氣小孩！　孫儷曝超有效1招「沒幾分鐘就醒」：醒得很愉快

WTT桌賽／鄭先知激戰勝義大利　李昱諄1日2戰單雙都過關

統一反攻逆轉兄弟　許基宏2分砲追分！5局獅4比3領先

酒店拍照「綠臉女站角落」　狂歡哥嚇問通靈師...網：還有小的

大陸熱門新聞

「33人分食3個月餅」他拍片酸老闆　隔天領獎爆尷尬

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

掏171萬替女友贖身　他驚覺傻子是自己

男假扮外送員　闖女神家中性侵

恆大爆巨債「最壞下一步？」　

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

北京環球影城「開園3小時」滿地垃圾！陸網2點罵爆

禁蓮霧、釋迦　陸反擊「已多次通報改善」

紅髮妹穿內褲墜樓　雙腳插入天窗

恆大拖欠上游2兆元！　槓桿狂開5年欠逾5.8兆元

恆大地產172億元債券9/23付息　9.9億元利息或採「場外協商」支付

連吃3天月餅吐血　她就醫發現胃糜爛

北京環球影城遊客「比中指」致意 毒舌網紅「密卡登」發飆拒合照

像靜物般被任意把玩！ 女學生揭狼教授「環抱親臉」猥褻實錄

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

共同綁定爆BUG」　網湧唐鳳臉書：藝Fun券被取消

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

台積電開除7員工　公司證實：做出違背核心價值行為

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

五倍券綁成功了！鄉民曝「1管道」超順暢

最多再拿3988元！「8種加碼券」一圖全攻略

連千毅正宮難得火辣現身！

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

北市「熊好券」今開放登記！10月8日抽獎

男偶像遭詐騙「銀行存款全被轉走」

五倍券首日上午「63萬人數位綁定！」　好食券還有名額「手刀搶一波」

五倍券網站卡死！神人1解法「順利綁定了」

更多

最夯影音

更多
狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺
金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面