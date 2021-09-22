We愛交流營開營　青年導演期待擦出合作火花

記者趙禕／上海報導

由兩岸青年共同打造的品牌競賽第五屆「We愛．兩岸青年短片大賽」，在經歷了將近五個月的激烈角逐之後，最終的優勝作品即將在9月25日揭曉。從今天起，入圍作品的導演齊聚上海，和在台灣線上雲參與的導演們開始為期三天的交流營活動。

▲We愛兩岸青年短片大賽交流營開營，青年導演們期待擦出合作火花。（圖／記者趙禕攝）

儘管受到新冠疫情的影響，今年提報參加比賽的作品仍然高達1258部，而入圍的作品只有60部，競爭非常激烈！今年不但有來自大陸、台灣、香港、澳門的導演，甚至還有來自東南亞地區的新銳導演參賽；他們用自己獨特的視角發掘身邊關於愛的故事，透過光影呈現與傳遞愛的精神。

▲今年參賽作品多達1258部，有60部作品入圍。（圖／記者趙禕攝）

這屆「We愛．兩岸青年短片大賽」交流營活動仍舊延續線上與線下結合的方式進行，30位在大陸的青年影人在上海會場相聚，同時通過視訊和30位身在台灣的營員雲端對話交流，分享各自創作的心得。

▲交流營採取線上線下結合方式進行，參與的導演們通過視訊雲端對話，分享創作心得。（圖／記者趙禕攝）

今天的開營儀式還邀請到三位曾在前幾屆We愛大賽獲獎的導演，和本屆入圍作品的導演們一同分享經驗。曾在首屆We愛大賽獲獎的大陸導演傅藝超笑著表示他很後悔沒有參加今年的比賽，因為本屆比賽新推出一項「輔導創作計畫」，他非常遺憾錯失了機會，請在座的導演們要好好惜。

▲首屆We愛大賽獲得銀獎，並在第二屆We愛大賽與台灣導演郭昱辰合作獲得首獎We愛獎的大陸導演傅藝超到現場分享心得。（圖／記者趙禕攝）

傅藝超以及台灣導演郭昱辰和林信良都表示，We愛大賽交流營是一個很重要的平台，讓大家有機會在這裡結下深厚的友誼，甚至找到很好的合作伙伴。傅藝超和郭昱辰在首屆We愛交流營結識後，合作拍了一部作品在第二屆We愛大賽獲獎；傅藝超和林信良還合作拍攝第四屆We愛大賽的主題定製片。他們三位導演透過現場屏幕看到被疫情阻隔的對方，立即熱情的互相打招呼，暖心的真情流露也讓參與交流營的導演們為之動容。

▲傅藝超、郭昱辰和林信良透過屏幕看到彼此，真情流露的招呼讓參與交流營的導演們見證了他們真摯的友誼。（圖／記者趙禕攝）

下午的破冰開營讓參與的導演們很快的融入在一起，有互相交流創作思路和心得的，有分享不同地域文化色彩的，有探討合作與資源分享的，也有呼朋引伴預約將來一起舉杯共飲的。未來兩天半還將有包括台灣東森新媒體Ettoday副總郭元沖在內的專業導師、資深影人和專家分享青年創業計劃、創造理念和作品點評。

▲▼破冰開營儀式讓參與交流營的導演們很快融入在一起。（圖／記者趙禕攝）

經歷這些年的打造與累積，「We愛．兩岸青年短片大賽」已經成為兩岸影視作品交流非常受到關注的品牌平台，累積超過7000部作品參加比賽，誕生了200多部優秀作品。兩岸青年創作者以他們風格鮮明的獨特視角，用鏡頭語言展現了愛生活、愛學習、愛城市的廣闊視野，帶來許多家庭親情、交友戀情、工作成長、生活愛好等不同領域裡近在身邊的鮮活故事；他們透過劇情、紀錄、動畫、懸疑、科幻、驚悚等新鮮有趣的題材，把他們對於愛的理解、包容、思考和闡釋，以及朝氣蓬勃的激情和夢想未來的創意分享給更多人。