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小孩作業「蝴蝶找花朵連連看」考倒老師！他曝超人性答案：教好深

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

▲簡單的連連看竟然難倒大家。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

記者施怡妏／綜合報導

孩子的回家作業，有時是家長的惡夢，讓許多家長相當頭痛，常常考倒許多大人，一名女網友貼出「蝴蝶連連看」的照片求助，只見題目中寫道，每隻蝴蝶都要有一朵花，請幫牠們畫線配配看，卻沒有給出其他的提示，想破頭都想不出答案是什麼，「有哪位神人可以幫我解決這個問題呢？」

原PO在臉書「爆系知識家」發文，貼出一道「蝴蝶連連看」的題目，指出每隻蝴蝶都需要對應一朵花，但需要有對應關係跟邏輯性，要考分析判斷力的關係對應。只見題目中有四隻蝴蝶，還有四朵花，但不管是從顏色、形狀都找不到相關性，讓原PO忍不住求救，「想破好幾個老師的頭了，請求神人解答，萬分感謝」。

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貼文一出，網友們絞盡腦汁想出答案，「翅膀裡面圖案吧」、「眼睛看哪朵，就是那朵」、「翅膀不是有答案了，用小孩的角度去思考很簡單」、「蝴蝶吸花蜜就是一種對應關係，所以只要一隻蝴蝶連到一朵花即可」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

▲網友們答案超爆笑。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

也有網友畫出多條曲線，給出超創意的解答「蝴蝶不會乖乖飛直線所以...」還有人通通連向同一朵花，「可能是這樣，因為別人的都比較好」。另外不少人都提到「看眼神」，超人性的答案讓人笑翻，「沒想到現在幼稚園教這麼深」。

不過，也有人指出，這題沒有標準答案，是要讓小孩自由發揮，沒有想像中那麼複雜，「大人想的太複雜了，這個是讓小朋友自由發揮，只要每隻蝴蝶都有一朵花就好了」、「這種題目比較開放 , 沒有一定的標準答案 , 主要是訓練思考 , 而不是死背在框架裡」、「應該沒什麼正確答案，或者是『只要你能說出個道理，怎麼連都是正確答案』，重點可能是著重在培養瞎掰能力」。

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