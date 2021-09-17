小孩剛滿月！爸收紅包裝「1男1女小人」看傻　她神解網驚：長知識

▲網友收到的滿月賀禮內放有一包紅包。（圖／翻攝自臉書「爆系知識家」）

記者陳怡靜／綜合報導

孩子滿月總會收到來自四方親友的賀禮，不過一名爸爸困惑表示，小孩滿月收到友人送來的衣服，裡面放有一個紅包袋，一打開發現裝有金屬製的「1男1女小人偶」，以及2枚不規則形狀的錢幣，不知該如何處理，只好上網詢問網友，沒想到有長輩出面解釋，這是「大戶人家的傳統習俗」，眾人看完後紛紛驚呼「長知識了！」

一名男網友在臉書社團「爆系知識家」發文指出，孩子最近剛滿月，收到不少親友的賀禮，其中有位朋友送上衣服，一打開發現放有印著「囍」字的紅包袋，裡面裝了「1男1女的金屬小人偶」、2枚形狀不同的錢幣，以及燒剩的香腳，讓他看得一頭霧水。

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▲袋內裝有2個人偶、2枚錢幣和香腳。（圖／翻攝自臉書「爆系知識家」）

原PO表示，這些衣服也是別人送給朋友的，「所以他也不清楚這有什麼作用，有問了幾個宮廟朋友，但沒得到答案，想問問看有沒有大大知道？」他也說，自己不迷信也不會害怕，只是很好奇，也想知道若要處理是否有步驟和禁忌。



貼文一出，立刻引發網友議論紛紛，「這是護身符」、「為什麼我覺得有點可怕」、「不迷信也不害怕的話那來的禁忌？直接垃圾桶就好」、「看起來就感覺是吉祥物品」、「朋友表示這是求子的，結婚時有些地方會送這些，就是早生貴子的意思」。

有專業網友出面解惑，直言「那一個是吉祥平安的啦！比較功夫的才會這麼做，現在很少人會弄了啦！」她接著說明，「五十年前的大戶人家時興在家裡添丁的時候，嬰兒收衣服表示『熬大漢』，比較功夫的還會去求平安符來加持幼嬰！是台灣民間習俗，現在少看到，是因為已經傳承式微。」許多人看完也驚呼「好厲害，長知識了！」

▲網友解釋有「吉祥平安」的意涵。（圖／翻攝自臉書「爆系知識家」）