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帥哥銀行家花230萬改造成「人龍」　割舌、切耳又削鼻還要閹割

▲▼ 俊美銀行家變身龍女。（圖／翻攝自YouTube、Instagram）

▲ 俊美銀行家變身龍女。（圖／翻攝自YouTube、Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州知名的「人體改造愛好者」梅杜莎（Tiamat Legion Medusa）本是一名擁有俊俏外型的銀行家，有天夢見自己被蛇咬了一口，令他深信自己成為了爬行動物，開始改造自己的身體，已經花費8.3萬美元（約新台幣231萬元）整形，未來還打算完全切除陰莖，目標是成為世界上史無前例「沒有性別的龍」。

《每日郵報》23日報導，現年60歲的梅杜莎原名赫南德茲（Richard Hernandez），擁有一段悲慘的童年，遭父母遺棄在德州南部一座四處都是響尾蛇的森林，「我的人類父母把我從車子裡丟出去，把我像垃圾一樣留在那裡。我認了響尾蛇作為我的父母。」

▲▼ 俊美銀行家變身龍女。（圖／翻攝自Instagram／@legionthedragon）

▲ 左為梅杜莎素顏的模樣。（圖／翻攝自Instagram／@legionthedragon）

他在11歲那年出櫃，從此成為同學霸凌的對象，無法說出自己希望成為女生的夢想，隱瞞自己的性別認同長達數年，1970年代高中畢業後投身銀行業，15年任職期間曾當上高層及客戶經理，但在診斷出愛滋病後，人生發生劇變。

「因為我覺得自己就要死了，要跟時間賽跑，所以開始改造我的身體。」他在身上穿了18個洞、切除耳朵及部分的鼻子、大量紋身、拔了6顆牙、將舌頭割成蛇信的模樣，還將眼白染成綠色，令他看起來就像電影《哈利波特》中的佛地魔。

▲▼ 俊美銀行家變身龍女。（圖／翻攝自Instagram／@legionthedragon）

▲ 他變裝成為梅杜莎、黑魔女。（圖／翻攝自Instagram／@legionthedragon）

他將自己的法定姓名改為梅杜莎，並向法院申請變更為二元跨性別者，深信自己是真實存在的「半人拜爬行動物」，計畫未來透過手術讓頭上長出角來、拔除剩下的6顆牙、植入一套看起來像龍牙的牙齒，還要做陰莖切除手術，希望能在2025年達成目標。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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