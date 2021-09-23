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社會 社會焦點 保障人權

「盧碧」把牛樟木沖到荖濃溪河床　3嫌大卸9塊藏宮廟慘了

▲保七總隊第八大隊會同屏東林管處查獲黃嫌3人涉嫌竊取牛樟 。（圖／民眾提供，以下同）

▲保七總隊第八大隊會同屏東林管處查獲黃嫌3人涉嫌竊取牛樟 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

黃姓男子涉嫌與同夥竊取被盧碧颱風帶來強降雨沖刷荖濃溪的覬覦高經濟價值牛樟木，保七總隊第八大隊獲報，會同屏東林管處調閱監視系統循線查獲，訊後後竊盜罪嫌、違反森林法送辦。

▲保七總隊第八大隊會同屏東林管處查獲黃嫌3人涉嫌竊取牛樟 。（圖／民眾提供，以下同）

▲保七總隊第八大隊會同屏東林管處查獲黃嫌3人涉嫌竊取牛樟 。（圖／民眾提供，以下同）

先前的「盧碧」颱風為高屏土也帶來的強降雨，山區牛樟等高經濟林木被沖刷下去，黃姓男子涉嫌夥同另兩名男子，趁機利用大風雨時到高雄市荖濃溪下游溪床撿拾。

▲保七總隊第八大隊會同屏東林管處查獲黃嫌3人涉嫌竊取牛樟 。（圖／民眾提供，以下同）

由於牛樟漂流木材體積龐大，為了搬運，他們以化整為零的方式，使用鏈鋸等工具裁切成塊，再利用廂型車搬運、載送至高雄市六龜區某宮廟後方空地，企圖以廟宇建築藏匿贓物，並以黑色塑膠布簾遮掩，以躲避民眾注意及警方取締。

▲保七總隊第八大隊會同屏東林管處查獲黃嫌3人涉嫌竊取牛樟 。（圖／民眾提供，以下同）

▲保七總隊第八大隊會同屏東林管處查獲黃嫌3人涉嫌竊取牛樟 。（圖／民眾提供，以下同）

保七總隊第八大隊獲悉，會同屏東林區管理處共同查緝，調閱沿途監視錄影畫面及過濾可疑車輛，通知犯嫌到案，查扣鏈鋸、絞盤等犯罪工具及牛樟段木9塊，移送橋頭地檢署偵辦，該批牛樟贓木目前由林管處保管中。

保七總隊第八大隊及屏東林區管理處共同呼籲，民眾如果要撿拾漂流木，必須在縣市政府公告自由撿拾期間及範圍，以徒手方式撿拾未經裁切，末徑未滿20公分且材長未滿2公尺，或重量小於50公斤的漂流木，並到檢查站登記取得「拾得漂流木搬運登記表」，才算是合法取得！非法撿拾漂流木，涉觸犯森林法第50條及52條規定，最高可處7年有期徒刑，併科2000萬罰金，若為貴重木者（牛樟屬貴重木），還要加重其刑至二分之一，籲請民眾勿以身試法。

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