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潑漆討債男出庭　地檢署外遭「黑衣快打部隊」狂打濺血！原因曝

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭陳姓男子，23日11時40分許，因他討債毀損案出偵查庭後，在宜蘭地檢署站牌附近要騎機車離去時，遭突駛來白車上2名男子徒手毆打，造成陳姓男子頭部撕裂傷，警方獲報後，調閱路口監視器，迅速查獲涉及打人的27歲李姓男子及33歲陳姓男子到案，全案偵訊後依傷害罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

▲▼站牌後方要騎車的陳姓男子（紅圈處），遭白色車下來兩男子毆打到頭部撕裂傷等並倒於站牌下。（圖／記者游芳男翻攝，下同）▲▼在站牌後方要騎車的陳姓男子（紅圈處），遭白色車下來兩男子毆打到頭部撕裂傷等並倒於站牌下。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼站牌後方要騎車的陳姓男子（紅圈處），遭白色車下來兩男子毆打到頭部撕裂傷等並倒於站牌下。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭分局警方於110年9月23日11時40分許接獲報案稱縣政北路有人遭毆打，進士派出所立即派遣警力到場，員警抵達時已無鬥毆情事，但見20歲陳男子頭部撕裂傷、左腳及背部挫傷，警方先行通報救護人員並陪同被害人至陽大就醫。

被害陳姓男子表示，23日是出庭他日前向他人討債潑漆案偵查庭，庭訊後出到宜蘭地檢署外的公車站牌附近，要騎車離去時，被一白色自小客車上下來的2名男子徒手毆打，2男子打人後旋即離去。

▲▼涉及打人的27歲李姓男子（上圖）及33歲陳姓男子。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼涉及打人的27歲李姓男子（上圖）及33歲陳姓男子。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼涉及打人的27歲李姓男子（上圖）及33歲陳姓男子。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭警方詢問被害人陳男並調閱路口監視器影像，迅速查獲27歲李姓男子及33歲陳姓男子等2名犯嫌到案，打人2男子表示，與陳姓被害人是友人，但之前雙方有口角不愉快，才趁被害人出庭後，給予教訓一番，警方偵訊後依傷害罪嫌，將、陳兩人移送宜蘭地檢署偵辦。

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