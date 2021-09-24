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國民黨團揚言強烈杯葛　恐阻2400億軍購特別條例付委

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌赴立法院專案報告「3+11」 國民黨持續抗議 佔報告台 主席宣布休息 蘇貞昌立刻起身離場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委上周杯葛行政院長蘇貞昌「3+11」專案報告。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為提升國防戰力，行政院會日前通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，明定特別預算上限為新台幣2400億元，為期5年，主要用於採購飛彈系統、防空系統以及高效能艦艇，立法院院會24日將處理此案，但因國民黨團揚言杯葛行政院長蘇貞昌上台，該案是否能順利付委仍是未知數。

立法院程序委員會22日將「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案排入24日院會報告事項，根據《立法院職權行使法》，該案須經主席宣付朗讀完成「一讀」程序後，才會交付委員會審查。

不過，國民黨團日前因不滿行政院提出「3+11」報告內容歌功頌德、沒有檢討和道歉，揚言將繼續強烈杯葛24日施政總質詢，不讓蘇貞昌上台。因此，院會能否順利處理報告事項，以及「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案是否能順利付委仍是未知數。

「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案規定，特別預算上限為新台幣2400億元，採購項目包含岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統。

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