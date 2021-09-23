為雲林種下希望！北港高中設女排隊　議員揪運動器材公司捐助

▲雲林縣北港高中為讓北辰國小及建國國中女子排球隊原能繼續留在家鄉繼續打球，今年特別成立高中女子排球隊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港高中為讓北辰國小及建國國中女子排球隊原能繼續留在家鄉繼續打球，今年特別成立高中女子排球隊，雲林縣議員蔡岳儒引薦宏盛皮具公司、東莞威保運動器材有限公司、WW HOLDING INC.、GUANG DER CROUP HOLDING CORPORATION捐贈服裝、護具及背包一批要北港高中女子排球隊員們。

北港高中體育班獲准於111年起招生，招收運動專長項目有田徑、女籃與女排三項，但田徑多年來一直有校內體育老師在培訓選手，參加縣賽獲獎無數；女籃也是校內體育老師的專長，也持續在縣內參與比賽、提升競爭力，給有興趣籃球的學生展現的舞台。

▲北港高中校長江耀淇表示，感謝蔡岳儒議員及北港地區非常多仕紳對北港高中女排的支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港高中校長江耀淇表示，感謝蔡岳儒議員及北港地區非常多仕紳對北港高中女排的支持與肯定，北港高中女排於今年正式成立，並設定目標朝國內排球最高殿堂「高中排球甲級聯賽」。球隊首席顧問為北辰國小退休、北港地區女排元老之一的黃文斌老師，總教練為北辰國小退休，歷年帶領北辰國小女排拿下國內無數比賽冠軍的黃國賢老師，教練為北港在地子弟、曾為國內青少年國手的蔡翠容教練。

雲林縣議員蔡岳儒表示，北港高中女子排球隊的成立，留住雲林優秀的選手，儘管雲林縣屬偏鄉，但這群排球的隊員們對排球的熱愛並不比城市孩子來的少。相當感謝宏盛皮具(東莞)有限公司、東莞威保運動器材有限公司、WW HOLDING INC.、GUANG DER CROUP HOLDING CORPORATION，即使今年因疫情影響，但善心仍然不減持續第三年捐贈護具，一起灌溉這顆夢想的種子！撐起偏鄉學子們的排球夢。

▲雲林縣議員蔡岳儒（左二）引薦宏盛皮具、東莞威保運動器材、WW HOLDING INC.、GUANG DER CROUP HOLDING CORPORATION捐贈服裝、護具及背包，給北港高中女子排球隊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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