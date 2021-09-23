港府警告「慶雙十」恐觸國安法　陸委會：應正視歷史，勿過度解讀

▲香港部分民眾有慶祝「雙十節」的習慣。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／台北報導

香港保安局長鄧炳強日前接受媒體專訪，警告香港民眾切勿在10月10日「雙十節」做出「把台灣從中國分裂出來」的行為，否則恐涉「香港國安法」重罪。對此，陸委會23日表示，希望港府能夠正視歷史事實，無需過度解讀，並應保障民眾的言論、集會等自由與權益。

陸委會副主委李麗珍在例行記者會上被問到相關問題，她指出，「陸委會首先必須表明，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國一部分。」

▼香港保安局長鄧炳強。（圖／路透社）



李麗珍強調，孫中山在1911年揭竿起義，推翻了滿清的封建專制，創建了中華民國，革命的過程與香港關係密切，所以香港各界也有舉辦慶祝活動，「我們希望港府能夠正視歷史事實，無需過度解讀，而且應該要保障民眾的言論、集會等自由與權益。」

另外，「港女命案」犯嫌陳同佳獲釋近兩年仍未來台投案，港府稱是台灣「政治操弄」所導致。李麗珍回應，基於證據的完整性與合法性不容被挑戰，陸委會已經一再呼籲港府應該務實回應早先我方提出的司法互助請求，才能將犯嫌繩之於法，實現司法正義。

李麗珍還說，本案涉及到台港雙方管轄權跟相關公權力的行使，必須由台港雙方政府談妥相關事宜，才有陳嫌來台的入境問題，「對於港方一貫的消極、推諉、卸責的態度，我們表示遺憾，呼籲港方應負起應有的責任，與我方商討解決之道，早日還給被害者與家屬公道。」

▼陸委會副主委李麗珍。（圖／陸委會）

