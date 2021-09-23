葉門戰地女軍醫也來了！愛情詐騙多一梗　阿北開心1個月驚醒

▲▼警方苦勸半小時才讓男子相信遇到詐騙集團，保住12萬元。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

中東國家陸續和台灣越來越連結？經常都有新的網路愛情故事。繼阿富汗男軍官、敘利亞軍人後，台中市大里區56歲胡姓男子又在網路上結識葉門戰地女軍醫，以為遇到真愛，日前帶著12萬元現金到玉山銀行要匯款，他沒有該銀行帳戶，想要透過妹妹的戶頭轉帳，因此引發行員懷疑，行員一再詢問，胡男支吾其詞，警方後來到場加入勸退行列，接著，妹妹也打來，一群人苦勸半小時才打消胡男匯款念頭。

霧峰警分局國光派出所警員廖國欽、蔡欣宜，日前接獲玉山銀行行員通報有男子帶著現金12萬元，要匯給1名葉門戰地女醫生，但他並沒有玉山帳戶，請行員協助轉帳，行員驚覺有異。

員警到場後，胡男起初對警方的勸告不理不睬，也不想和警方對話，2名員警苦口婆心並耐心等候，胡男這才終於開口訴說緣由，胡稱和1名葉門女軍醫網路聊天了1個多月，女醫生想寄包裹給他，但葉門沒有金融機構，希望他先匯款4000美金給她，被愛沖昏頭的胡男深信不疑，提著現金到玉山銀行要匯到一個不明的台灣銀行帳戶。

警方勸說「戰地醫生、戰地軍官」領包裹等等，都是詐騙老梗，胡男堅不相信，由於胡男沒有玉山銀行帳戶，於是要借用妹妹的戶頭轉帳，行員打電話給胡的妹妹，妹妹也加入勸退行列，苦勸不要將辛苦存下的退休金白白送人，胡男這時才美夢初醒，自己真的遇到詐騙集團，還好保住退休老本，不致讓辛苦存的積蓄化為烏有。