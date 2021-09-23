國慶日倒數！總統府周邊交管路線公開　今晚11時實施

▲因應國慶系列活動，總統府周邊自9月23日進行交管。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

雙十國慶倒數，為配合各項活動展演、預演，總統府周邊區域自9月23日23時起，分階段實施夜間標點畫線作業等各項交通管制措施，請用路人注意管制訊息，提早出門配合改道。

慶籌會表示，因應總統府光雕展演，凱達格蘭大道（重慶南路到懷寧街間）從10月1日零時起，至10月10日22時止，實施全線車輛管制；光雕展演活動只管制車輛，不管制人員，歡迎有興趣的民眾，於10月5日至10日，每日18時至22時，與親友一同到府前廣場，觀賞光雕展演。

另外，國慶大會預演活動將於10月7日11時至17時於府前展開，周遭區域將實施車輛管制，今(110)年開放民眾於總統府前南北廣場採實聯制觀看，請務必配合各項防疫措施。

慶籌會指出，10月10日國慶日當日，配合國慶大會活動，總統府周遭將實施兩階段交管，第一階段於核心區域進行人、車管制，時間自9日22時至10日13時；第二階段於周遭區域，實施車輛管制，時間自10日零時至13時，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行。

慶籌會提醒，國慶日當天6點總統府前的升旗儀式，因實施人員及車輛管制，依往例未開放民眾觀禮。相關交管訊息可至「中華民國 讚國慶」網站瀏覽查詢。

慶籌會強調，國慶活動期間防疫不能鬆懈，請參加民眾務必遵守指揮中心防疫指引，全程配戴口罩、保持社交距離，若正在檢疫隔離及自主健康管理者，以及有發燒（額溫≧37.5℃、耳溫≧38℃）及呼吸道相關症狀或味覺喪失，腹瀉等情況的民眾，請勿參加。

▼因應國慶活動，總統府周邊實施交管。（圖／國慶籌備委員會提供）

