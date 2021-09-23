80年爆紅後突然封筆！大辣募資「尋找消失的漫畫家」曾正忠成傳奇

▲大辣出版將發起曾正忠「消逝青春三部曲」募資計畫。（圖／大辣出版提供）

記者林育綾／綜合報導

大辣出版日前以「尋找消失的漫畫家——曾正忠」為題發起募資問券，提到曾正忠在80年代相當活躍，曾與鄭問、麥人杰齊名，紅遍大街小巷，某天卻毅然決然封筆，成為漫畫江湖上的傳說，作品也被漫畫收藏愛好者視為「夢幻逸品」。大辣將在嘖嘖募資平台發起曾正忠「消逝青春三部曲」募資計畫，預計9月24日上線。

出版社提到，曾正忠與敖幼祥、鄭問、麥人杰等人常被相提併論，是80年代台漫最聚焦的漫畫作者，復興美工畢業後，從報紙美工設計、電影櫥窗與海報製作，當1986年鄭問在「歡樂漫畫雜誌」發表《刺客列傳》時， 曾正忠也畫出了成名作《花心赤狐》。

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而在1989年的星期漫畫周刊，由鄭問《阿鼻劍》、曾正忠《遲來的決戰》、麥人杰《天才超人頑皮鬼》率先登場，作品中細膩多變的畫風與充滿戰鬥元素的內容，曾被日本人譽為「筆的魔術師」。

不過這位活躍於1980年代、紅遍大街小巷的漫畫家，某天現在卻毅然決然封筆、銷聲匿跡，成為漫畫江湖上的傳說、資深台漫迷難以忘懷的那一塊。今年大辣出版決定以「消逝青春」為題，重新出版曾正忠的三部經典作品，希望當時能找回最原初的感動，並讓這份感動傳承給下一代讀者。

▲大辣出版將發起曾正忠「消逝青春三部曲」募資計畫。（圖／大辣出版提供）

曾正忠「消逝青春三部曲」募資計畫的3本創作，分別是1988年的《變化球》、1989年《遲來的決戰》、1994年《無膽狗熊TATAMI》。出版社說明，為了與一般通路版做區分，這次的募資回饋品將提供4種豪華品項，包括曾正忠Ｘ張國立的連署簽名棒球、曾正忠《變化球》復刻精裝本（還原時報連載時期的經典大8開尺寸）、曾正忠「消逝青春三部曲」套書並附贈典藏書盒、曾正忠《變化球》40x60cm複製畫。

大辣解釋，由於曾老師不會出席公開宣傳活動，因此募資專案每一項回饋品，都會邀請曾正忠親筆簽名。募資案將於9/24啟動，10/31截止。而為了推廣經典台灣漫畫，以上三本書也將會進入一般書市販售分別在10月、11月、12月《無膽狗熊TATAMI》發行。期盼以群眾的力量，找回台灣第二波漫畫新浪潮時的榮光時刻。