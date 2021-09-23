「秘魯、孟加拉、巴西」疫情趨緩！9／25起恢復入境檢疫措施

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今指出，依據疫情監測資料顯示，秘魯、孟加拉及巴西等三國疫情已過高峰，且呈明顯下降，加上逾二個月未檢出自該等國家境外移入COVID-19病毒變異株案例，故9月25日零時起（航班抵臺時間），調整自該3個國家旅客入境檢疫措施。

指揮中心發言人莊人祥表示，抵臺旅客如過去14日內具秘魯、孟加拉或巴西等國家旅遊史（含在當地轉機），入境後須入住防疫旅宿或自費集中檢疫所，且所有旅客均須配合入境時採深喉唾液及進行PCR檢測、期間快篩及期滿再篩等三次採檢措施。

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指揮中心指出，經調整後「重點高風險國家」為印度、英國、以色列、印尼及緬甸等5國，具該等國家旅遊史旅客，入境後仍應至集中檢疫所檢疫，且配合檢疫期間專案採檢。

指揮中心提醒，國際間Delta變異株持續流行，為確保國內防疫安全，所有入境旅客皆已提升其入境檢疫規格，搭機來臺前除應取得「表定航班時間（Flight schedule time）前3日內COVID-19核酸檢驗報告」，且應事前安排檢疫居所（防疫旅宿或自費集中檢疫所），抵臺後限搭乘防疫車輛前往該處所完成檢疫。入境檢疫措施將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。

