廈門確診數超越莆田！專家：十一長假期間「非必要勿前往」

▲廈門確診數快速攀升。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

福建爆發本土疫情已近兩周，廈門從12日至22日通報了211例確診，已超越首先發現疫情的莆田。大陸國家衛健委赴福建工作組專家吳浩表示，廈門首發病例位於同安，發現時已經有所擴散，在「十一」長假期間，非必要不要前往廈門。

吳浩指出，同安區是工廠區，人群是在相對比較密閉的環境下聚集，病毒在密閉空間下容易產生傳播，由於人數比較多，就引起了社會面傳播，所以傳播人數比較多，「同安區本身是一個城鄉接合部，那個地方我們都去看過，環境衛生和條件是相對比較差一點，這也助長了傳播風險。」

吳浩提到，同安區是廈門疫情的暴發點，確診病例佔全市近90%，所以同安區對整個廈門疫情的控制規模和速度都是至關重要的，「現在我們防控組還有各方面都投入了大量的人力、物力，向同安區進行集結，包括市裡也抽調大批幹部開始下沉同安區，同時對同安區織牢社區疫情的防護網格，幫助和制定相關措施，採取更快、更嚴、更實、更細的方法，把這些社會面的病例儘快篩出來。」

吳浩強調，不僅是同安區，還有整個廈門，要跑在病毒前面，一個根本的關鍵就是要快速核酸檢測，同時要做到把相關陽性感染者儘快從社區裏面隔離出去，進入酒店，阻斷傳播鏈。

大陸「十一」長假期間到來，廈門往來都是熱門的旅遊目的地，吳浩認為，去廈門旅遊的願望，可能在「十一」是實現不了，「因為對於一個地區來講，廈門已經是有四個城區有病例發生。我們常規來講，全域降為低風險的條件是社區發現病例是零。從今天開始，加14天的話，『十一』已經過了，所以說在此之前還是非必要不來廈門。」