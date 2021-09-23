第三波超強水逆「5星座＝重災戶」！天秤出門小心、處女要破財了

▲處女座在第三波水逆可能人財兩失，要多加小心。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／小孟老師

9月27日～10/18日水星開始逆行，此次逆行在天秤座，格外要注意兩岸關係在9月27日與10月18日恐會發生不利關係，務必避免刺激言論；第二波水逆時台灣疫情出現破口，第三次水逆恐要更為小心，一不小心恐會有嚴重疫情產生，股市投資人千萬不要加碼因為天秤座代表槓桿，槓桿太大的人容易資產泡沫，投資人持有股市者建議見好就收。

9/27～10/18日逆行這段時間會有一些星座過得比較辛苦，「水星逆行」代表情緒、回放和停滯。古人認為水逆行運非但沒有前進，甚至還往後遞延，也就是一種「好運暫停」的概念，於是占星學家會將水星逆行，看成不順利的代名詞，清水孟國際塔羅小孟老師並列出重災區5大星座。

[廣告]請繼續往下閱讀...

建議多吃紅色與綠白色蔬果，如：蓮霧、火龍果、菜頭、釋迦、綠葡萄

受波及5星座：

第5名：牡羊座－情人爭吵，夫妻口角。

牡羊座的人要小心，在水星逆行進入你的夫妻宮位，代表著感情會遇到麻煩。已婚夫妻會吵架，心情不好遷怒；看不慣另一半的生活習慣，購買的東西不合意，就與對方生悶氣等。此外，單身者要小心遇見爛人、感情騙子以及不忠誠的行為，因此建議情侶講話前要先想過，單身者談戀愛要擦亮眼睛。

第4名：處女座－財來財去，物品遺失

水星逆行進入處女座的財帛宮位，不小心將包包遺失或弄丟皮夾；汽機車零件損壞，需花大筆資金維修；生活作息不正常，上班開會搞錯方向，老闆交代事項忘記處理；約會時間、交通混亂大打結，讓情人心情不美麗；買賣購物產生糾紛，傷錢又傷神；會有精神不佳、思緒不清楚，也會有跌倒受傷的現象，可謂人財兩失，要多加小心，讓自己保持清醒理智，才能安然度過水逆。

▲摩羯座恐遇工作停擺，因一時疏忽而被刁難。（示意圖／翻攝自pakutaso）

第3名：摩羯座－注意事業，業績下滑。

水星逆行進入摩羯座的事業宮位，意味著在工作事業上會有不順利的情況。產業不佳導致事業停頓或工作停擺；與合作夥伴發生糾紛；工作上的電郵無法正常傳送，使得與客戶端產生誤會；跟老闆溝通不良；例行性的工作沒注意到而被刁難。

第2名：雙子座－易遭套牢，不宜投資

水星逆行進入雙子座的偏財宮位，顯示若你想投資容易精神欠佳判斷錯誤，有任何與偏財相關的都不會順利。在股票基金不要投資，會套牢；大樂透彩券刮刮樂等不宜購買，因為中獎機率欠佳；也不適合打牌賭博、小賭傷心大賭傷錢包；旁人邀約投資，反而陷入騙局裡。

第1名：天秤座－注意交通，外出當心

水星逆行進入天秤座的本命宮，顯示將有交通事故的發生；因此開車、騎車或是搭乘交通工具都要注意路況，尤其是與其他車輛的距離保持，小心車關意外。另外就是外出郊遊，若是在山區請小心落石跟掉落物，請多留意身邊環境跟人身安全。還有請小心詐騙事件的發生，請多提高警覺，精神不濟時，更別隨便答應別人，錢財損失事小，若是涉及法律訴訟，可就麻煩纏身了。

本文經授權轉自：小孟老師星座塔羅牌之清水孟