蘇貞昌過半年還沒打第二劑　陳時中：有報告指AZ間隔30幾週更好

▲蘇貞昌、陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌今年3月22日帶頭施打第一劑AZ新冠疫苗，照規定應在5月27日施打第二劑，他先前被問及此事時解釋，等國內疫苗數量足夠再公開接種第二劑。如今，蘇貞昌接種第一劑滿半年，他22日在立法院備詢時表示，「我沒打也沒事」。衛福部長陳時中則說，有報告指AZ間隔30幾週更好。

高嘉瑜表示，到底疫苗的第二劑要在什麼樣的時間施打，AZ坊單建議是4到12週，指揮中心的建議是10到12週；莫德納坊單建議是4週，指揮中心則說4到12週；輝瑞是建議3週，目前我們沒公布輝瑞第2劑是什麼時候，這部分有預估現再施打BNT疫苗青少年第二劑預估是什麼時候嗎？

陳時中表示，現在疫苗間隔10到12週，不希望超過16週，高端建議過28天就打，因為目前實驗資料是顯示這樣，12到17歲青少年第二劑可能會看久一點、稍微謹慎。

高嘉瑜表示，蘇貞昌和陳時中3月22日率先施打第一劑AZ，到現在9月22日已經半年、24週，兩位還沒打第二劑嗎？陳時中表示，自己已經施打第二劑，院長還沒打。高嘉瑜質疑，這樣是否安全？因為陳時中說建議一二劑間隔不要超過16週，但是院長已經超過24週，沒有打第2劑，這樣可以嗎。對此，陳時中回應，對於AZ來講有報告30幾週更好，院長主要是站在希望大家都有打到疫苗才來打第2劑。

高嘉瑜追問，所以院長是要等大家都打完第二劑，自己才要打第二劑嗎？還是有預估什麼時候要打第二劑？蘇貞昌回應，曾表示疫苗不足，就不搶，大家不打，他就率先打，因此，當時率先全國第一個施打AZ，「現在我沒有打，也沒事」。面對高嘉瑜追問何時打第二劑，是否要等疫苗覆蓋率足夠，蘇貞昌表示，「我一點都不急」。