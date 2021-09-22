侯友宜視察板橋高中施打BNT　今施打2校、3400人

記者楊蕓／新北報導

新北市16萬名國、高中生22日起開打BNT疫苗，新北市長侯友宜親自赴板橋高中視察狀況，今天從兩所高中開始施打，預計施打3400人。

▲侯友宜22日「視察COVID-19疫苗校園接種作業」。（圖／新北市府提供，下同）

侯友宜表示，今天是新北市國高中生打BNT的第一天，今天先從兩所高中開始施打，預計施打3400人，接著陸續到9月30日，要打完16萬名國、高中生。目前有意願施打BNT的同學達到95%，並再度提醒，施打完兩天一定要注意身體狀況，老師要持續線上教學關心，同時讓教學不中斷，兩週內避免激烈運動，隨時關注孩子的健康。

至於滿12歲的國小生，侯友宜表示，將安排到就近的診所施打，這部分也會事先做好安排，讓滿12歲的小學生也能夠快速的打到疫苗。

新北市衛生局表示，新北市校園BNT疫苗接種自9月22日起開打，共有24家合約院所入校園施打，接種疫苗對象為新北市國中、高中、五專前三年及110年9月1日前滿12歲國小學生，學生表示意願接種約16萬多人，總願意施打疫苗率為約95%，預定期程至30日陸續接種完。

衛生局說明，校園接種使用的COVID-19疫苗為BNT，適用於12歲以上青少年及成人，1瓶可接種6個人，每人施打劑量為0.3CC，不同於其他廠牌疫苗可直接抽取使用，此疫苗每瓶含0.45 mL冷凍濃縮液，必需使用1.8 ml無菌生理食鹽水注射液稀釋，在稀釋前後皆需上下倒轉藥瓶10次，並留意瓶內排出多餘空氣。所以相較於過往的接種作業，施打BNT疫苗，醫療院所需花較多的前置作業時間準備，為了讓醫療院所提前熟悉疫苗抽取操作及疫苗接種後的注意事項，衛生局也針對合約院所行前教育及提供BNT疫苗操作影片供參考。