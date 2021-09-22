快訊／板橋社區剩58人檢驗未出爐　侯友宜：若全陰性「23日凌晨解隔」

記者楊蕓／新北報導

新北幼兒園群聚事件穩定控制，板橋社區匡列383人預計23日就能解隔。新北市長侯友宜下午在疫情記者會中說明，板橋幼兒園群聚隔離總人數共1003人，幼兒園227人採檢全部陰性，已於9/18解除隔離，至於板橋社區隔離383人中，有325人全部陰性，58人持續檢驗中，結果陸續下午出爐，若全部都是陰性，此案就能告一段落，預計9/23凌晨可解除隔離。

侯友宜表示，目前社區大樓已做好完整清消作業，至於居民分別隔離在不同的集中檢疫所，已規劃由防疫專車安排接送，會讓社區的所有人都平安回到家。

▲新北板橋幼兒園群聚事件。（圖／新北市府提供）

針對今日疫情，指揮中心說明，今日新增1例本土病例(案16263)，為30多歲女性，因曾接觸確診個案(案16146、案16157)，9月7日匡列為居家隔離，9月20日進行隔離期滿前採檢，於今日確診。個案隔離期間無症狀，亦無接觸他人，故無匡列接觸者。



指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案16004)，有慢性病史，8月6日自越南入境，8月17日出現發燒、喉嚨痛症狀，8月18日檢疫期滿前採檢，確診後收治住院，9月20日死亡。



指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自美國(案16264)、柬埔寨(案16265)、英國(案16266、16267、16268)、緬甸(案16269)入境，入境日介於8月15日至9月20日。