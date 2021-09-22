▲搶救台灣蓮霧！高雄餐廳一口氣「認購300公斤」，霸氣挺農民。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中國大陸19日以「多次檢出有害生物」為由宣布，20日起暫停進口台灣蓮霧、釋迦，雖然現在並非蓮霧盛產季，但高雄市農業局隨即啟動產銷計畫，行銷高雄蓮霧，擴大內需，並加強外銷，也鼓勵民眾與企業團購。高雄一家餐廳也立刻率先認購300公斤，除了供客人享用，也會同步義賣將所得捐出來捐助農民。

農業局今天啟動鼓勵民眾與企業團購蓮霧，媒合業者認購蓮霧，解決短期間部份蓮霧外銷受阻的燃眉之急。其中，高雄市韓八韓日烤肉鍋物餐廳立刻率先認購300公斤蓮霧，將認購的六龜蜜風鈴蓮霧送到市區餐廳給客人享用。業者連立堅表示，除了餐廳水果區使用，還會再繼續認購，也將同步義賣把所得捐出來協助農民。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄餐廳一口氣「認購300公斤」，將認購的六龜蜜風鈴蓮霧送到市區給客人享用。（圖／記者賴文萱翻攝）

農業局長張清榮表示，感謝韓八餐廳率先響應企業認購蓮霧來協助農友，市府農業局一方面利用現有水果外銷通路打開中國以外的國際市場，另一方面健全國內產銷市場，預定於今年11-12月蓮霧盛產期，於國內百貨公司與大型連鎖購物通路積極行銷高雄蓮霧。

高雄六龜農產品豐富，其中蓮霧是代表性精緻特產，產期為10月初至翌年6月。高雄全市蓮霧種植面積約為405公頃，預估110年產量4,847公噸，其中六龜栽種蓮霧面積約344公頃，佔全市之85%，蓮霧九成以內銷為主，外銷部份早分散中國以外市場，包括新加坡、加拿大。

▲蓮霧遭禁輸陸！高雄餐廳一口氣「認購300公斤」，霸氣挺六龜農民。（圖／記者賴文萱翻攝）

張清榮進一步指出，高雄市長期推展與經營農產品外銷，香蕉、芭樂、蜜棗與玉荷包荔枝都已深耕國際市場，將持續輔導農會與合作社分散貿易風險，也加強日本與新加坡合作，並輔導蓮霧分散中國以外的其他國家，其中以新加坡及加拿大兩大市場已為本市蓮霧的重要外銷市場。高雄市政府後續將配合中央政策，擬定完整產銷措施，穩定蓮霧價格。

