快訊／新北＋1在中和　侯友宜：解隔前陰轉陽無足跡

記者楊蕓／新北報導

新北市22日新增1例本土個案，市長侯友宜說明，今天新增1例本土個案出現在中和，是在居家隔離解隔前兩天，採檢陰轉陽，已匡列個案因此沒有足跡，算是家戶感染。

針對幼兒園群聚案，侯友宜表示，板橋幼兒園群聚隔離總人數共1003人，幼兒園227人採檢全部陰性，已於9/18解除隔離，社區383人中，有325人全部陰性，58人持續檢驗中，若全部都是陰性，預計9/23凌晨可解除隔離。

中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增7例COVID-19確定病例，分別為1例本土及6例境外移入，1例本土個案出現在新北市。另外，確診個案中新增1例死亡。



指揮中心說明，今日新增1例本土病例(案16263)，為30多歲女性，因曾接觸確診個案(案16146、案16157)，9月7日匡列為居家隔離，9月20日進行隔離期滿前採檢，於今日確診。個案隔離期間無症狀，亦無接觸他人，故無匡列接觸者。



指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案16004)，有慢性病史，8月6日自越南入境，8月17日出現發燒、喉嚨痛症狀，8月18日檢疫期滿前採檢，確診後收治住院，9月20日死亡。



指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自美國(案16264)、柬埔寨(案16265)、英國(案16266、16267、16268)、緬甸(案16269)入境，入境日介於8月15日至9月20日。



▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）