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台中翁打第2劑AZ後死亡！羅一鈞證實獲報　過去5天通報8起死亡

▲▼9/20中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥出席。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台中出現首例接種完第二劑AZ疫苗後疑似不良反應死亡案例。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，本週末（9/17~9/21）共通報8起疫苗接種後死亡，包含該名台中個案，是在接種第二劑疫苗隔天死亡，相關因子還在調查中，衛生局已經掌握情形，會協助個案進行疫苗救濟申請。

該名台中個案是一名92歲老翁在9月16日接種完第二劑AZ疫苗後，當天晚上發燒，送往中國附醫急診，但仍在9月17日死亡，據悉老翁有帕金森氏症，已告知家屬申請藥害救濟相關事宜。

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羅一鈞表示，本週末（9/17~9/21）共通報8起疫苗接種後死亡，當中有6起與AZ相關，2起是接種莫德納後死亡，AZ相關個案包含台中90多歲男性，都是70歲以上長者，另2起莫德納個案年紀較輕，都是50多歲個案，死因都與心臟疾病有關，一人急性心肌梗塞，另一位心因性休克疑似有心血管病變。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，國內新冠疫苗接種在過去4天累積（9/18~9/21）21萬4524劑，其中AZ接種21萬2251 劑，莫德納接種1687 劑，高端接種586劑。從開打以來至目前為止，累計接種1340萬5357 劑，疫苗接種人口涵蓋率 49.58 %，劑次人口比 57.16 (劑/每百人)。

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