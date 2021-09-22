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歐巴教書「下班全脫了」床照曝！粉絲狂盯1亮點：真的好長

記者曾筠淇／綜合報導

這要怎麼專心上課！當過學生的人都知道，上課難免會有忍不住睡意的時候，但如果講台上的老師玉樹臨風、氣宇不凡，你還睡得著嗎？近日有一名韓國歐巴在台灣教書而意外爆紅，就有網友在翻找他的IG後發現，這位歐巴除了是韓文老師以外，也曾登上時尚雜誌封面，IG上擁有6萬多名粉絲。

目前在嶺東科大與台中家商兼課的韓國籍歐巴老師金炳秀，有著超高顏值和精壯身材，IG上擁有6.6萬名粉絲。翻開金炳秀IG後可見，他平時不吝嗇大秀肌肉，日前一張裸著上半身的照片更讓不少網友暴動，紛紛直呼「老師這樣可以嗎？想代言內褲廣告嗎」、「不要這樣～真害羞」、「粉絲福利」、「越來越養眼」、「女朋友視角」、「照片尺度這樣是可以的嗎」、「會不會太害羞」、「頭髮真的好長好長」。

 
 
 
 
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來自南韓的金炳秀2018年曾接受《東森新媒體ETtoday》採訪，透露自己高中畢業後就去當兵，在軍中看到港片而愛上中文，他退伍後便選擇到台灣讀大學，「我很喜歡台灣這個國家，也喜歡現在我的工作，畢業之後希望可以繼續留下來教書。」

除了老師的身分以外，金炳秀也是名網紅，他曾上節目《2分之一強》，分享韓國的怪比賽「打巴掌」。只不過厲害的不只如此，他也常PO出時尚穿搭照，原來他還曾登上雜誌《GUYS LEGEND男神肖像》封面，穿上大衣的他，胸肌卻完全藏不住，根本就是天生的衣架子，他才淺淺一笑，便迷暈大票少女。

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

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