「促請聯合國接納台灣」　帛琉總統：世界應像刺尾魚集體行動

▲帛琉總統惠恕仁 。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台灣的友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）22日在第76屆聯大總辯論中，替台灣仗義執言，大贊台灣在全球對抗疫情扮演領導角色，並以「刺尾魚」為形容，促請聯合國接納台灣，認為世界各國應仿效刺尾魚集體行動，將台灣納入其中。

惠恕仁表示，帛琉感謝所有國際盟邦及友人在這艱難的時刻向我們伸出援手，特別是美國、台灣、日本及澳洲，他們提供帛琉人民新冠肺炎（COVID-19）疫苗、個人防護裝備、篩檢能力及重要的訓練。

惠恕仁說，帛琉在這場疫情中多數時間都能維持零確診，帛琉目前仍保持疫情無虞的環境，全國人口疫苗完整接種率超過80%、零死亡，也沒有住院案例。

惠恕仁說，要特別強調中華民國（台灣）在全球對抗疫情所扮演的領導角色，不但在台灣境內持續且有效地管控疫情，更將他們的領導能力延伸到帛琉。

他強調，台灣因應國際疫情的作法，有助台帛間無菌廊道的合作及落實，促使台帛恢復醫療與教育合作，並重建經濟往來以及國際旅遊有關的益處，「我們籲促請聯合國體系接納台灣，為我們集體努力做出寶貴的貢獻，並強力聲援台灣參與聯合國體系」。



惠恕仁更以「刺尾魚」來形容，刺尾魚的特色在於他們通常單獨棲息於礁石間，以藻類為食，一旦遭遇危險，便會立刻集結成貌似威懾的海洋生物，為彼此提供安全保障。

惠恕仁表示，世界各國必須仿效刺尾魚採取集體行動，並將台灣納入其中，台灣2,350萬人必須得到發聲的機會，如同聯合國憲章所稱「我們人民」（We the peoples），在世界各國共同努力之下，能夠克服這個時代的許多挑戰，包括新冠疫情及氣候議題，透過團結與堅決行動，為我們後代留下一個更美好的世界。