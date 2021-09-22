板橋社區383人明天解隔　侯友宜提醒：守住這波不代表下波不會來

▲侯友宜出席新北市政會議。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

新北幼兒園群聚事件穩定控制，板橋社區匡列383人預計23日解隔，新北市長侯友宜22日在市政會議中提醒，即使此次Delta變異株告一段落，也不要忘了Delta仍是境外最大宗的病毒，台灣仍要戒慎恐懼，新北也會持續透過社區廣篩監測。

侯友宜表示，這幾天就是Delta變異株造成社區感染的最後關鍵截止日，幼兒園群聚匡列者陸續解隔，今天板橋社區383人只要確認都是陰性，晚間12點就能解隔，接下來將返家自主健康管理7天，市府會持續監測狀況，希望疫情能更加穩定。

侯友宜表示，Delta變異株還在全球肆虐，美國上週18歲以下的病例就佔28.9％，兒童病例佔全國的15.5％，比例非常高，台灣更要引以為戒，提高孩子的疫苗接種率，「就算此次Delta變異株告一段落，也不要忘了Delta仍是境外最大宗的病毒。」

侯友宜提醒，近期台灣的境外移入都是Delta，且有好幾種變異株，台灣更要戒慎恐懼，稍微國門沒有守好，國內的管控就要快速應對，因此新北會不斷透過社區廣篩來監測，守住這一波Delta，不代表下一波不會來，大家還是要好好面對。

有關BNT校園專案今天起接種，侯友宜表示，約有16萬名國、高中生同意施打，達95%，教育局已事先做許多衛教宣導及動線規劃，也感謝23間醫療院所進到校園接種。為了讓孩子們充分休息，接種後兩天將採取線上教學方式，老師、家長配合關心孩子健康，也提醒接種兩週內不要做劇烈運動，孩子的健康是最大考量。