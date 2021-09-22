疫情是進化重要環節！通靈人：地球30年後有望成「自然療癒場」

▲通靈人提到，疫情是讓人類意識進化的重要環節，如果順利，30年後的地球有望成為「自然療癒場」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林育綾／綜合報導

Covid-19疫情讓全球陷入前所未有的浩劫，不過台灣一名通靈人Asha傳遞高靈的靈性訊息提到，「這個看似全球發生的災難，是宇宙進化的重要環節之一」，尤其人類意識若進化到第4階段，將無懼於新冠病毒，如果順利，30年後的地球有望成為「自然療癒場」。

Asha天生能與不同次元的存有溝通，近來經商周出版新書《愛是唯一的吸引力法則》，她在書中提到自己透過CD高靈的訊息得知，「人類意識」在遇到疫情後，大致上能分為4個階段進化；目前全球經過一年多的學習，平均正從2邁向3階段，而台灣大約是「從1.5邁向第2階段」。

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第1階段就是人們維持在疫情前的生活樣貌，也就是「忙碌與遲鈍的五感」，而1.5就是面對集體迎來的「恐懼」，宇宙在這個階段有一個主要大目標——「讓台灣人民能體驗同島一命、同島一心的生命觀」。不過在這階段，身、心、靈每個層面的對立面，都會毫不隱藏地裸露出來。

而Asha也接收來自天王星的存有阿斯卡土的訊息，提到「進化至第4階段意識的人類，將無懼於新冠病毒，也無懼於各種挑戰，他們會有智慧的在生命的各種選擇之中，做出最適合當下的選擇；看見恐懼，靜定地轉化自身，而不至於被恐懼操弄」。

現在大多數人在第2階升到3階的意識狀態，宇宙是在引導全人類「學習臣服」、「瓦解狂妄自大」。在這階段的人類，最明顯的特徵是面對這充滿挑戰、多變詭異的新冠病毒時「不輕忽、不恐懼」，有勇氣與信任的同時，謙遜與尊重。

不過阿斯卡土也說，有些人會因身心狀態，穿梭來回於不同的階段。「如果覺察自己尚有恐懼意念，或者現實層面中與人接觸頻繁，必須選擇施打疫苗，也可以強化心念與深沉呼吸，協助身體與疫苗共振出健康平衡的能量場。」、「面對各種集體對立、陰謀論前，穿透明暸這一切都是生命、人類、地球的幻相，所有經驗都是永恆的幻相」。

祂認為，如果大多數的地球人具備第4階段意識的存在狀態，尤其是每個具有改變國家命運的掌舵者，能有這樣的意識敏銳度，疫情能帶給他們撞擊出的是，會在未來30年積極地創造「綠色世界」。

「科技與醫學是人類從宇宙自帶擷取到人世的聰明才智。疫苗急救人類正面臨的挑戰，同時平行並進，敏銳地協助所有人們回歸最簡化的生活；各國領袖臣服並挑起責任，無私地協助現今耗弱的地球，走向逐步恢復的平衡之中，那麼30年後的地球，將是個自然療癒場，培育出高意識的新人類。」

▲通靈人Asha新書《愛是唯一的吸引力法則：聽高靈談情．說愛》。（圖／商周出版）



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