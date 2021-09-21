人類意識第4階無懼病毒！通靈人曝台灣在1.5：面對恐懼要同島一命

▲新冠病毒看似讓全球陷入災難，通靈人說，其實是宇宙進化的重要環節之一。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者林育綾／綜合報導

Covid-19疫情讓全球步調改變，台灣近來也為疫苗施打討論不斷，除了有國外印度神童預言，台灣一名通靈人Asha也在接收高靈的訊息時提到，「在人類還沒撞擊出一條屬於自己的生路時，暫時是需要疫苗的協助」；不過人類意識若進化到第4階段，將無懼於新冠病毒；只是全球平均目前在2到3階，台灣則大約在「第1.5到2階段之間」。

Asha天生能與不同次元的存有溝通，近來經商周出版新書《愛是唯一的吸引力法則》，記載她與不同存有溝通的「記錄傳訊內容」，其中提到，在人類「還沒撞擊出一條屬於自己的生路」時，暫時是需要疫苗的協助。

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長年與她合作的CD高靈解釋，這個看似全球發生的疫情災難，是宇宙進化的重要環節之一，如果能感應到的人類，會不斷地自我改變，不停重組個人五感、身心需求，逐步朝向更簡化與清靜的生活方式。

高靈也指出，人們對未成熟疫苗的恐懼之說，會在地球大肆蔓延，並引發各種恐懼與對立。不過更遠觀地看，在種種對立之外，宇宙的愛與淨化力量，遠比人類的恐懼與危機來的更廣、更厚實，存在地球周圍，因此人類是被深深眷顧和保護著。

▲台灣正拼疫苗施打。（圖／記者白珈陽攝）

另外她提到經過訊息得知，人類意識遇到疫情後，大致上能分為4個階段進化；而全球經過一年多的學習，平均正從2邁向3階段，台灣目前大約是「從1.5邁向第2階段」。

她從高靈得知，第1階段就是人們維持在疫情前的生活樣貌，也就是「忙碌與遲鈍的五感」，而1.5就是面對集體迎來的「恐懼」，宇宙在這個階段有一個主要大目標——「讓台灣人民能體驗同島一命、同島一心的生命觀」。而在身、心、靈每個層面的對立面，會在這階段毫不隱藏地裸露出來。

高靈建議，「讓自己維持在正向平衡與時時穩定中軸，便能讓這恐懼之火，從自己生命的幻象中逐漸淡出。逐漸地，病毒也會因此回到各自互不侵擾的空間」。

另外還提到，人類要讓身體碰撞出最大生路，有一個重要指標就是「停止使用非純淨自然的食物」，由於隨意製造出來的食物充斥在生活中，防疫期間人們開始學習靠雙手做出食物，這些食物最靠近自己和家人的振動頻率。

減少外食和外出之後，除了讓味覺有機會重組，「長時間在自己的空間」也讓身體有充分休息，簡化人際關係、不過度頻繁接觸外界，反而對氣場有了最好的維護，身體會逐漸對於「習慣簡化後保有能量」產生好感與需求。

而餐飲業雖然面臨危機，不過有些具有靈性意識的餐飲業主，也會開始在食物上選擇跟以往不同的調理方式。高靈認為，人類浸泡在宇宙更大的意識場中，防疫期間會讓感官逐漸甦醒，親自體驗「靜」與「淨」。

同時也建議，人可以有意識地調整呼吸，「學習讓呼吸放緩並深沉。這時候非常適合學習瑜伽士們的各式呼吸法，是對身心最直接的排毒淨化。學習讓身體完全簡化，更深地呼吸，重新喚醒自己天然的自癒能力，並且調整至最佳狀態，適應疫苗進入體內產生的衝擊」。

▲通靈人Asha新書《愛是唯一的吸引力法則：聽高靈談情．說愛》。（圖／商周出版）