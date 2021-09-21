焦糖哥哥自嘲「我就塔綠班」　被臉書1原因判定違規

記者鄒鎮宇／綜合報導

名嘴朱學恒邀名嘴黃暐瀚、民眾黨立委高虹安唱「塔綠斑之歌」，讓親綠藝人「焦糖哥哥」陳嘉行21日直接發文自嘲「我就塔綠班」。沒想到，該文竟疑似被檢舉，經臉書以違反《社群守則》中的有關危險人物和組織規定下架隱藏。

焦糖哥哥21日晚間在臉書發文，PO出自己喊「我就塔綠班」的貼文被違反規定，被隱藏的截圖。他對臉書喊話，「你們終於發現這3個字是仇恨言論了吧，人家伊斯蘭協會早就公開譴責渲染這種傷害族群的標籤，但臉書審核人員卻視若無睹。」

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▲▼焦糖哥哥的自嘲文被臉書隱藏。（合成圖／翻攝自焦糖哥哥臉書、資料照）



「再重申一次，我們根本不在乎仇恨者貼我們什麼標籤」，焦糖哥哥表示，「塔綠班」這詞會指涉到「被貶損者以外」的群體與歷史，這類用語在文明社會根本不應該出現，卻被在野黨、特定媒體認為是好玩的仇恨言論，甚至寫歌來唱，「這完全是出於對受迫害群體的無知。」

焦糖哥哥說，立場再如何不同，都不能強行冠上對方「非人化」的語彙（例如藍蛆、綠畜），在民主社會是極端危險的，法西斯主義興起時的特徵之一就是這種「非人化」的現象。

最後，焦糖哥哥向台北市長、民眾黨主席柯文哲喊話，認為柯文哲應該要約束高虹安，「民眾黨一天到晚說自己超越藍綠，我倒是想問這種仇恨言論是人民想看到的新政治嗎？最後，我也希望這邊的朋友，我們不要用對方的方式參與公共討論，這麼low的方式應該譴責與捨棄。」

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