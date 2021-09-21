　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

焦糖哥哥自嘲「我就塔綠班」　被臉書1原因判定違規

記者鄒鎮宇／綜合報導

名嘴朱學恒邀名嘴黃暐瀚、民眾黨立委高虹安唱「塔綠斑之歌」，讓親綠藝人「焦糖哥哥」陳嘉行21日直接發文自嘲「我就塔綠班」。沒想到，該文竟疑似被檢舉，經臉書以違反《社群守則》中的有關危險人物和組織規定下架隱藏。

焦糖哥哥21日晚間在臉書發文，PO出自己喊「我就塔綠班」的貼文被違反規定，被隱藏的截圖。他對臉書喊話，「你們終於發現這3個字是仇恨言論了吧，人家伊斯蘭協會早就公開譴責渲染這種傷害族群的標籤，但臉書審核人員卻視若無睹。」

▲▼ 。（合成圖／翻攝自焦糖哥哥臉書、資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼焦糖哥哥的自嘲文被臉書隱藏。（合成圖／翻攝自焦糖哥哥臉書、資料照）

▲▼焦糖哥哥自嘲「我就塔綠班」　被臉書1原因判定違規。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書）

「再重申一次，我們根本不在乎仇恨者貼我們什麼標籤」，焦糖哥哥表示，「塔綠班」這詞會指涉到「被貶損者以外」的群體與歷史，這類用語在文明社會根本不應該出現，卻被在野黨、特定媒體認為是好玩的仇恨言論，甚至寫歌來唱，「這完全是出於對受迫害群體的無知。」

焦糖哥哥說，立場再如何不同，都不能強行冠上對方「非人化」的語彙（例如藍蛆、綠畜），在民主社會是極端危險的，法西斯主義興起時的特徵之一就是這種「非人化」的現象。

最後，焦糖哥哥向台北市長、民眾黨主席柯文哲喊話，認為柯文哲應該要約束高虹安，「民眾黨一天到晚說自己超越藍綠，我倒是想問這種仇恨言論是人民想看到的新政治嗎？最後，我也希望這邊的朋友，我們不要用對方的方式參與公共討論，這麼low的方式應該譴責與捨棄。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►全台都有的飯店特價了！

ET快訊
醫揭8個陽痿前兆！「OO變大」也中鏢　網崩潰：完蛋了
美騎警爆虐待移民　「揮鞭抽臉」震撼畫面曝光
敞篷車北宜過彎「吃線撞重機」！2人遭撞噴飛
男偶像遭詐騙「存款全被轉走」　損失金額曝光
新郎喝到爛醉她「氣炸毀婚」！轉身拉前男友熱吻賓客看傻
睡飽還是打哈欠！一表自測「缺氧程度」　醫揭：恐讓癌細胞長更快

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

焦糖哥哥自嘲「我就塔綠班」　被臉書1原因判定違規

告別中秋別傷心　雙十連假10／9登場！國道措施搶先看

BNT疫苗將開打！「逾10道準備程序」教學片上線

國1新竹－竹北「時速21公里」　國5車流趨緩高乘載提前解除

芳苑蚵田搭牛車賞無敵海景　「海空步道」爆紅日湧5千遊客

全家族「靠他1張會員卡」逛好市多買整車 ！　網羨炸揭1好處：超賺

台大女嫌中興男「沒出息」怒提分！他點1條件很現實　爆共鳴：真的

麵包店賣不完「直接倒掉」？　暗黑內幕水很深：不能免費送

快訊／午後雨區再擴大　大雷雨轟雙北！13縣市豪、大雨特報

一樣封殺台灣水果為何不告紐西蘭？　防檢局：雙方有按程序進行

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

「神明在罵我」7旬伯4天犯8毀損案　香爐丟紀念碑罵：這些都是邪教！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

焦糖哥哥自嘲「我就塔綠班」　被臉書1原因判定違規

告別中秋別傷心　雙十連假10／9登場！國道措施搶先看

BNT疫苗將開打！「逾10道準備程序」教學片上線

國1新竹－竹北「時速21公里」　國5車流趨緩高乘載提前解除

芳苑蚵田搭牛車賞無敵海景　「海空步道」爆紅日湧5千遊客

全家族「靠他1張會員卡」逛好市多買整車 ！　網羨炸揭1好處：超賺

台大女嫌中興男「沒出息」怒提分！他點1條件很現實　爆共鳴：真的

麵包店賣不完「直接倒掉」？　暗黑內幕水很深：不能免費送

快訊／午後雨區再擴大　大雷雨轟雙北！13縣市豪、大雨特報

一樣封殺台灣水果為何不告紐西蘭？　防檢局：雙方有按程序進行

「面具殺人魔」麥克真面目揭曉！　《月光光新慌慌》萬聖正面對決

台灣「蓮霧、釋迦」日本網友預備救援　推特high喊：很稀有會大賣

高雄中央公園「激情」大亂鬥！14歲屁孩為妹子二打一　下場衰爆

王菲、謝霆鋒「世紀同台」期待落空！眼神呆滯沒鼓掌…反應爆冷

iPhone 12剛買1個月「跟2歲兒同時落水滅頂」　女星慌了：考驗母性

敞篷車北宜過彎「吃線撞重機」！2人遭撞噴飛　女乘客痛苦倒地

宋晟睿猛打賞跟江坤宇有關　常常與助總聊天獲技能指點

菜鳥宋晟睿成為兄弟當家中外野手？　助總：應該是吧！

廣島先發完投完封巨人　中田翔歸隊首戰打擊掛蛋吞2K

鄭凱文隔6年再奪先發10勝！完全沒想過　關鍵是延賽那2個月

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

第二劑莫德納9/28配送「2大族群可接種」

全家族「靠他1張會員卡」逛好市多買整車 ！網揭1好處：超賺

快訊／國家警報大響　12縣市豪、大雨特報「雷雨炸南台灣」

桃園5000變1萬2　好事成雙券外地人也可抽獎

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

即／留英女學生彰化足跡曝　車突故障進廠修理

染疫留英女學生台南足跡曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

鳳梨神鵰入珠7749顆「爆2後遺症」！崩潰停機1個月

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

iPhone 13 Pro Max首支開箱影片流出　塑膠封膜、豆腐頭都不見！

台灣什麼工作最被尊敬？網點名1職業不敢罵

喝酒就臉紅！醫曝「是生病了」…想練酒量恐致癌

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

賣雞翅1隻40被罵貴！金剛、小嫻哽咽哭了

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

墨鏡哥「鬼切插隊」比中指　下秒現世報好療癒

更多

最夯影音

更多
《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！
為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面