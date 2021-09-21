智商越低「越歧視同性戀」　澳洲研究登上《智力》期刊

▲澳洲研究顯示，智商越低越歧視同志，圖為澳洲同志婚姻活動。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

由澳洲昆士蘭大學研究人員發表的研究顯示，低智商與歧視同性戀之間，存在著某些關聯性，相關的研究結果，還發表在科學期刊《智力》（ Intelligence ），這個研究之前，其他類似的研究也顯示低智商與對其他族群議題，也持別容易持有某些偏見。

根據英國網路媒體UNILAD報導，研究團隊分析了 2012 年澳洲家庭、收入和勞動力動態 （HILDA） 調查的數據，評估11,654 名受訪者的認知能力，以及 2015 年的 HILDA 調查，詢問受訪者對性別平權的看法。

在其中一項問題中，受訪者被問到「同性戀伴侶應該擁有與異性戀伴侶相同的權利」在 1（非常不同意）到 7（非常同意）的評分範圍內，最終發現，一個人的智商越低，他們就越有可能對同性伴侶議題表達偏見。

作者得出結論，「我們的研究結果表明，認知能力在偏見中扮演著重要的角色，儘管被低估了。因此，我們建議在偏見研究中更加關注認知能力，並將認知能力更好地整合到偏見模型中。」

在評估語言能力時發現這種聯繫特別強，即使在考慮了教育和社會經濟地位等變量後，這種聯繫仍然成立。

▲研究結果認為，高等教育可能是抵銷對同性伴侶偏見的重要槓桿。（圖／路透社）



這份報告中的調查結果表明，增加高等教育參與度和提高人口認知能力水準的策略，可以作為抵銷對同性伴侶和 LGBT 族群偏見的重要槓桿，但調查結果並不代表所有反對同性伴侶權利的人，都是不聰明的。

2016 年關於美國種族主義的一項研究發現，有證據表明聰明人可能與不那麼聰明的同齡人一樣具有偏見，只是他們更善於隱藏。

加拿大學者在霍德森（Gordon Hodson）也發現種族主義與智商之間的關聯，在《心理科學》雜誌（Psychological Science）上，發表對超過 15,000 人的行為進行分析後得出的結果，這項為期持續20年的研究表明，低智商的人不願意改變，並且對於被認為「不同的事物」保持敵意，除了歧視行為之外，甚至不知道如何應對影響自己生活的新聞事件和變化，以靜止的方式過生活，而且無法擺脫情緒。

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