澳記者採訪暴力示威　「爆頭、勒頸又潑尿」受辱全餐！影片慘曝光

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲墨爾本為因應疫情已連續封城7週，市中心（CBD，中央商務區）21日上午數千人上街示威遊行，當天主要參與的抗議者都是墨爾本的建築工人，沒想到情勢越演越烈，爆發多起暴力、破壞等衝突事件。一名記者在同一天遭到遭到潑尿、勒頸，甚至用金屬罐「爆頭」流血。

▲澳洲記者上街採訪抗議活動，卻無辜遭到示威者攻擊，畫面全程實況轉播。（圖／翻攝自YouTube／7NEWS Australia）

綜合澳洲第7頻道電視台（7news）、英國天空新聞報導，第7頻道記者道斯利（Paul Dowsley）21日於墨爾本市中心連線報導示威遊行的情況，許多抗議者卻做出脫序行為，有人一邊燃放信號彈一邊高喊「去他的媒體（f*** the media）」，更有人直接撲向道斯利並緊緊勒住他的脖子，似乎還有人見狀也一起衝上前。

道斯利向棚內主播表示，幾分鐘前他和攝影記者爬上高處，想看得更清楚，不過人群中有幾個人對主流媒體相當反感，「我不知道畫面如何，但有一個人從旁邊衝過來抓住我的脖子，其他人也加入混戰。」但等他恢復之後，還是有部分抗議者停下來關心他和攝影師是否安全，還有一人特地向他解釋，自己不是為了這種暴力而參加遊行。

▲道斯利被示威群眾勒頸攻擊。（圖／翻攝自YouTube／7NEWS Australia）

根據《每日郵報》報導，道斯利表示自己和一起採訪的同事身上都被潑了尿，「我只是一名記者，盡可能把我看到的事實告訴大眾。」但最慘的不只這樣，道斯利隨後又再次受到攻擊，一名身穿螢光黃外衣的男子將一瓶幾乎全滿的金屬罐裝飲料砸向道斯利，不偏不倚地擊中他的後腦，遇襲畫面被全程直播出去，棚內主持人也看傻眼，道斯利的後腦被砸出一道見血傷痕。道斯利嘆聲道，「這真的很傷人。」

據悉，墨爾本21日上午10時聚集上千名建築工人，抗議當局強制接種疫苗的新規定與持續延長封城令，不料最終演變成暴力示威，民眾與警方在市中心長時間對峙，抗議者隨後抵達議會大廈坐在台階上，包含防暴警察與騎警在內的大批警力已在議會前加強部署。據悉，當天至少有3名警察受傷。

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