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嘉義文化夜市人潮爆滿！網曝四大名店引人龍　驚：要升三級了

▲▼嘉義文化路四大名店擠滿人潮。（圖／翻攝綠豆嘉義人）

▲▼嘉義文化路中秋連假四大名店擠滿人潮。（圖／翻攝綠豆嘉義人）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著疫情解封加上中秋連假，各地風景區美食名店無不擠滿人潮。嘉義市著名文化觀光夜市也湧進水洩不通排隊買吃喝的人們。當地知名粉專《綠豆嘉義人》更放上商圈附近四大吃喝名店排隊人潮不見盡頭的照片，讓不少網友對疫情感到憂心，紛紛表示「一個中秋忘了疫情」「看來要升三級了」「要升級，要降級，就等這場實驗後的結果了。^_^ 謝謝你們在文化路」「大爆滿 剛剛經過」「太扯….跟當初義美奶茶一樣跟風客吧！」

嘉義市文化商圈中秋連假人潮大爆炸，賣乾煎虱目魚肚、蚵仔煎及海產粥的珍珍海產粥、雞肉飯及小菜湯品聞名的阿霞、郭家雞肉飯，甚至是平日就大排長龍的御可香茶飲，都因為疫情解封人潮湧入當地文化路，被民眾封為四大名店，也因此不少當地民眾及網友為此感到擔心。

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▲▼ 文化路中秋連假人潮讓人看不見盡頭 。（圖／翻攝綠豆嘉義人粉專）

▲▼ 嘉義文化路中秋連假人潮讓人看不見盡頭 。（圖／翻攝綠豆嘉義人粉專）

嘉義市政府建設處表示，將加派人力持續於文化路夜市宣導防疫，中秋連假文化路夜市宣導人力自4人增加至6人，從晚間五點半開始到七點，採取全路段走動式舉牌宣導，晚間七點到九點半於中正路及民族路兩處主要出入口舉牌宣導、敦請民眾實聯制。更會同嘉義市政府衛生局共同宣導防疫規定。

▲▼嘉義市文化路防疫宣導 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼嘉義市文化路防疫宣導 。（圖／嘉義市政府提供）

建設處副處長羅資政表示，中秋連續假期前，市府已做好加強宣導計畫，增加宣導人力，落實實聯制，也會同衛生局加強攤商宣傳、呼籲民眾不要邊走邊吃。

▲▼嘉義市文化路防疫宣導 。（圖／嘉義市政府提供）

市府預估，晚間七點半至九點半是人潮較多的時刻，在文化路自中正路開始到民族路口，建設處與文化路自治會，均有設置看板、實聯制QRCode，提醒民眾做好防疫、安心逛街。

▲▼嘉義市文化路防疫宣導 。（圖／嘉義市政府提供）

衛生局表示，文化路攤商復業之後，攤商防疫狀況頗佳，口罩戴好、也盡量提醒民眾務必遵守防疫規定。衛生局表示，文化路夜市的民眾來自全國，攤商防疫做好，不僅守護民眾、更保護自己的健康。

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