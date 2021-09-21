　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中生書包塞爆「1個不夠用」　她見1現象嚇到！網嘆：從小練重訓

▲▼8/31全台高中小學開學。開學第一天師大附中校方一早就在學校入口對入校學生進行體溫量測，學生進入班級後以漂白水擦拭桌椅窗台置物櫃，落實新冠肺炎防疫工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲每個高中生的書包都是又大又重，圖為示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣學生的上課時數為全球最高，現在就連書包數量也都比國外還要多，一名女網友發現，路上許多高中生背著刻有學校名字的側背包之外，還會有一個雙肩後背包，有些人甚至還會再拿著一個小提袋，讓她感到很驚奇。貼文曝光後，有網友表示，每天都要扛一堆書上下學，從小開始練重訓。

原PO在Dcard上發文，貼出一張照片，現在的高中生都是背兩個書包上下學，而且每個人書包都被塞的鼓鼓的，甚至還滿到蓋不起來，「想當初我是一個真的裝書用，一個根本裝飾用，或當識別證用（才可進校門），側書包通常都是放一些沒路用的東西」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發網友們討論，有人表示，學校抽屜每天放學都要清空，所以要背著一堆書上下學，「以前高中因為日夜校共用教室，所以都規定不能放東西在學校怕被偷，每天書包都超重超想哭」、「高中放學抽屜要清空」、「以前高中教室跟夜校共用所以不能放書在教室，開學書全部發下來要我們帶回家，我放學路上搬到手快斷，直接不顧旁人眼光把書丟在路邊，打電話請我媽來載我」。

▲教室，讀書，上學，課業，學生。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲不少網友表示，放學要把抽屜清空。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

不少網友都抱怨，教科書多到學校的抽屜根本不夠用，「抽屜、椅子底下的置物籃、個人書櫃，空間再多老師都會幫你塞得滿滿的，學費花了好幾千塊買學校的教科書結果老師都不用，還要再另外繳錢買講義，光學校發的書零零總總就50本了，每個科目還要再額外買500頁的講義，乾脆搬衣櫃到學校放書空間比較夠」、「以前書包真的好重喔，高三還要上課講義，還要補習講義，還要自己讀的參考書」。

不過，也有網友笑說，側背包通常都是裝便當盒，只有後背包才會真的裝書，也有人表示，書包從來沒有裝過書，「我到高三的時候幾乎不拿書包，只有帶手機跟錢包」、「我有一個同學，從沒帶書包回家過，每天上學只帶錢包手機+充電線，跟鬼一樣」、「側背包沒有書，只有滿滿的零食，號稱零食界百寶袋」。

►全台都有的飯店特價了！

ET快訊
麵包店賣不完「直接倒掉」？　暗黑內幕曝：不能免費送
前男友變同居繼父！　她崩潰揭「被親媽綠」內幕
雞翅1隻賣40被罵貴　金剛小嫻直播哽咽哭了！
連生8胎「全是兒子」！　辣媽羞曝1秘訣
收假悲劇！準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大女嫌中興男「沒出息」怒提分！他點1條件很現實　爆共鳴：真的

麵包店賣不完「直接倒掉」？　暗黑內幕水很深：不能免費送

快訊／午後雨區再擴大　大雷雨轟雙北！13縣市豪、大雨特報

一樣封殺台灣水果為何不告紐西蘭？　防檢局：雙方有按程序進行

校園接種BNT疫苗　雙北等5縣市明天率先開打

夾自助餐結帳「被老闆娘翻菜」他不爽！　老司機揭：看過藏雞腿的

高中生書包塞爆「1個不夠用」　她見1現象嚇到！網嘆：從小練重訓

遭疑對大陸、紐西蘭態度雙標　陳吉仲再開嗆：嚴重無知

快訊／國家警報大響　12縣市豪、大雨特報「雷雨炸南台灣」

中秋拜月老最靈！單身男女塞爆樂成宮月老殿　求求老天給我愛　

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

「神明在罵我」7旬伯4天犯8毀損案　香爐丟紀念碑罵：這些都是邪教！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

台大女嫌中興男「沒出息」怒提分！他點1條件很現實　爆共鳴：真的

麵包店賣不完「直接倒掉」？　暗黑內幕水很深：不能免費送

快訊／午後雨區再擴大　大雷雨轟雙北！13縣市豪、大雨特報

一樣封殺台灣水果為何不告紐西蘭？　防檢局：雙方有按程序進行

校園接種BNT疫苗　雙北等5縣市明天率先開打

夾自助餐結帳「被老闆娘翻菜」他不爽！　老司機揭：看過藏雞腿的

高中生書包塞爆「1個不夠用」　她見1現象嚇到！網嘆：從小練重訓

遭疑對大陸、紐西蘭態度雙標　陳吉仲再開嗆：嚴重無知

快訊／國家警報大響　12縣市豪、大雨特報「雷雨炸南台灣」

中秋拜月老最靈！單身男女塞爆樂成宮月老殿　求求老天給我愛　

呱吉稱不需太在意被譏「塔綠班」：民進黨以前就是這樣贏國民黨的

澳洲無尾熊3年銳減三分之一　新南威爾斯2050年最後通牒

說好散步變打針！　柴犬到醫院秒變臉...「癱地裝死」轉頭鬧脾氣

頂溪盲人飼主秋節「站街角賣口香糖」　12歲臘腸乖躺暖心相伴

上月才聊「終於有機會合作」　胡宇威悼龍劭華曝遺憾

日本最快年底前開打第3劑疫苗　醫護優先！長者明年初接種

助總誇小學弟吉力吉撈　觀察細膩握短棒：至少有3成打擊率

高師大男生酒駕被捕！曾是知名高中籃球隊長　酒吧還打卡：喝起來

台大女嫌中興男「沒出息」怒提分！他點1條件很現實　爆共鳴：真的

騎黃牌重機遊花蓮！新北男「自撞路燈」頭部重創…送醫搶救亡

泰網美在家直播做飯與粉絲互動　突然臉色慘白...下秒「昏倒暴斃」

生活熱門新聞

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

第二劑莫德納9/28配送「2大族群可接種」

桃園5000變1萬2　好事成雙券外地人也可抽獎

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

染疫留英女學生台南足跡曝

不適合同居6對星座CP！「這2人脾氣太硬」只想等對方道歉

中秋節「10禁忌」曝！吃這種月餅慘了

快訊／國家警報大響　12縣市豪、大雨特報「雷雨炸南台灣」

更多熱門

相關新聞

心儀女手機摔爛　癡情男霸氣送「特製iPad」！結局心碎

心儀女手機摔爛　癡情男霸氣送「特製iPad」！結局心碎

一名癡情男淚訴，心儀的女同事手機螢幕碎裂，問有沒有空機可以借，他便霸氣說「我送你iPhone 12」，後來女生嫌太貴，要他買iPad mini就好，一心想要追求對方的他，還特地在iPad mini刻上女同事的名字，結果發現公司一名男同事拿著他送給女同事的iPad mini，並稱「我女友送的」，讓他心碎滿地。

1922平台藏彩蛋？預約BNT頁面竟出現「火鍋預約」

1922平台藏彩蛋？預約BNT頁面竟出現「火鍋預約」

「過輕能騎車？」她一曝體重　網嚇呆狂勸

「過輕能騎車？」她一曝體重　網嚇呆狂勸

內衣發霉黑一片　媽嫌「600元太貴」要穿到爛！

內衣發霉黑一片　媽嫌「600元太貴」要穿到爛！

台大女嫌丟臉「分手中興男」　台大教授留言也被嗆

台大女嫌丟臉「分手中興男」　台大教授留言也被嗆

關鍵字：

高中生書包Dcard

讀者迴響

熱門新聞

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

鳳梨神鵰入珠7749顆「爆2後遺症」！崩潰停機1個月

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

喝酒就臉紅！醫曝「是生病了」…想練酒量恐致癌

iPhone 13 Pro Max首支開箱影片流出　塑膠封膜、豆腐頭都不見！

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

台灣僅2款疫苗能通關！　美11月鬆綁入境條件曝

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

龍劭華頭七…她驚見靈堂「魂魄點頭又搖頭」

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失！27年後近況曝

更多

最夯影音

更多
《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！
為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面