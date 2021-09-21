高中生書包塞爆「1個不夠用」　她見1現象嚇到！網嘆：從小練重訓

▲每個高中生的書包都是又大又重，圖為示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣學生的上課時數為全球最高，現在就連書包數量也都比國外還要多，一名女網友發現，路上許多高中生背著刻有學校名字的側背包之外，還會有一個雙肩後背包，有些人甚至還會再拿著一個小提袋，讓她感到很驚奇。貼文曝光後，有網友表示，每天都要扛一堆書上下學，從小開始練重訓。

原PO在Dcard上發文，貼出一張照片，現在的高中生都是背兩個書包上下學，而且每個人書包都被塞的鼓鼓的，甚至還滿到蓋不起來，「想當初我是一個真的裝書用，一個根本裝飾用，或當識別證用（才可進校門），側書包通常都是放一些沒路用的東西」。

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貼文引發網友們討論，有人表示，學校抽屜每天放學都要清空，所以要背著一堆書上下學，「以前高中因為日夜校共用教室，所以都規定不能放東西在學校怕被偷，每天書包都超重超想哭」、「高中放學抽屜要清空」、「以前高中教室跟夜校共用所以不能放書在教室，開學書全部發下來要我們帶回家，我放學路上搬到手快斷，直接不顧旁人眼光把書丟在路邊，打電話請我媽來載我」。





▲不少網友表示，放學要把抽屜清空。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

不少網友都抱怨，教科書多到學校的抽屜根本不夠用，「抽屜、椅子底下的置物籃、個人書櫃，空間再多老師都會幫你塞得滿滿的，學費花了好幾千塊買學校的教科書結果老師都不用，還要再另外繳錢買講義，光學校發的書零零總總就50本了，每個科目還要再額外買500頁的講義，乾脆搬衣櫃到學校放書空間比較夠」、「以前書包真的好重喔，高三還要上課講義，還要補習講義，還要自己讀的參考書」。

不過，也有網友笑說，側背包通常都是裝便當盒，只有後背包才會真的裝書，也有人表示，書包從來沒有裝過書，「我到高三的時候幾乎不拿書包，只有帶手機跟錢包」、「我有一個同學，從沒帶書包回家過，每天上學只帶錢包手機+充電線，跟鬼一樣」、「側背包沒有書，只有滿滿的零食，號稱零食界百寶袋」。