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疫情爆發正妹導遊收入+0　勇敢轉戰帶貨直播主...月收入讓她比❤

▲▼導遊轉戰直播。（圖／小六提供）

▲外型亮麗聲音甜美的小六從19歲進入旅遊業，卻遇上看不見盡頭的COVID-19疫情，也讓她另謀出路。（圖／小六提供）

記者黃宥寧／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，讓全球觀光陷入看不見盡頭的寒冬，從事15年旅遊業甜美的小六也是疫情「受災戶」。她接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，當導遊全盛時期月收入可達到15萬，但去年2月爆發疫情旅遊衰敗，她咬牙苦撐8個月，因緣際會下接觸「帶貨直播」，讓她本來就不怕生的個性在新工作領域達到1+1大於2的效果，對此她也大方曝光直播收入。

「旅遊業一直是靠天吃飯的產業」小六短短一段話，也道出從事旅遊業的辛酸。今年34歲的小六因為個性活潑，從高中便選擇就讀觀光科，也因熱愛這樣的產業，從19歲開始開始工作且邊就讀商管為主德明財經科大財經系，也一步步奠定她與旅遊業基石。

初入旅遊業的小六先從做業務及專業領隊帶團出國的工作，直到大學畢業後前往泰國任職擔任導遊工作，長達6年，甚至將攢下來的錢在泰國買房，但在30歲那年她也決定帶著滿滿經驗值決定衣錦還鄉。

▼從事旅遊業的小六表示「旅遊業是脆弱，所以心得堅強」 。（圖／小六提供）

▲▼ 小六 。（圖／小六提供）

回台灣的她決定在台灣做深度旅遊安排行程規劃，但沒想到在2019年遇上一個最「難過」的年，她表示過年遇上華航罷工，沒想到暑假又遇上長榮大罷工，導致本來應該是旅遊業口袋賺飽飽的時候，卻痛失觀光客損失慘重。

小六向記者表示，當導遊旺盛時期以5天為團，一個月可以有4到5團，月收入平均約15萬，這也是旅遊業所謂旺季時期 （寒暑假），但去年2月疫情真正大爆發後，她也只能被迫暫時休息，同時她也感嘆旅遊業真的好脆弱好脆弱，一個意外，一場疫情都令人猝不及防。

疫情使旅遊衰敗後她仍堅持了8個月，中間靠代理泰國的商品回台灣代購，直到10月因緣際會下朋友找上她，對她說「妳做旅遊業當導遊，對人群鐵定不陌生，或許可以換個方式賣東西」，於是讓她殺出一條新的生路、當起直播主。

▼從知識密集導遊轉躍身成掌控直播節奏的直播主。（圖／小六提供）

▲▼小六。（圖／小六提供）

臨機應變的小六將長年導遊的解說、臨場反應、言之有物、生動活潑的技能在直播上，發揮1+1大於2的最佳效果。她坦率表示，直播帶播跟導遊領隊雷同之處相當多，只是發揮的舞台不同，她進一步解釋每次帶的團團員不一樣，每次來看直播的人也會不一樣，她比喻「喜歡我的人是因為帶團的方式可以帶給大家有回憶點」但直播帶貨則是「我介紹好的商品給每個客人，客人收到貨開心且實用」對她而言都是開心，因為創造出來的成就感是一樣。

「直播收入跟導遊收入差很多？」小六解釋，整年平均起來並沒有差多少，現在收入月平均為10萬元，但她相信一步一腳印、扎穩腳步一定會逐漸增加。

小六最後語重心長向記者表示，從業15年來對旅遊業重創事件不算少，經過了H1N1、墜機、航空業屢次罷工、當地槍擊事件到現在的疫情等，不管是天災也好，人為也罷，疫情讓她震撼上了一課，加上過去曾共同奮鬥的戰友紛紛離世甚至被迫轉及旅遊公司重挫導下，讓她原本以為人生旅遊職業生涯是穩定崗位，但所幸經過這次跌倒，讓她看見還有重生的機會，她相當慶幸自己靠信念及熱愛，還是咬牙走過來了。

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