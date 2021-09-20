鄰居馬拉松烤肉「吵鬧10hrs」他失眠暴氣：隔天還要上班！網喊檢舉

▲每到中秋節大多數人都會選擇烤肉活動來慶祝。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者施怡妏／綜合報導

今年中秋節因為疫情考量，很多縣市禁止戶外烤肉，不少民眾仍會選擇居家燒烤，或於燒烤店內用應景過節，一名男網友就抱怨，鄰居從下午5點一路烤到凌晨2、3點，這還不打緊，還大聲喧嘩，他一直被吵醒，整晚睡不好，隔天還得早起上班，氣得直呼「你是沒鄰居嗎？太過份了！」

男網友在臉書「爆怨公社」發文，鄰居揪好友在家烤肉，一路從下午5點烤到凌晨2、3點，這就算了，最讓他不能接受的是，大聲喧嘩，「烤肉自己開心就好，不要分享給左鄰右舍，這不叫分享，這叫給別人困擾」，他被干擾到整晚不能好好睡覺，「太過份了？別人不用工作是不是？」

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▲原PO被吵得睡不著覺。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出，引起網友們討論，「至少也要問鄰居要不要一起吃」、「烤到2、3點到底是烤什麼」、「吵沒關係，最晚12點應該要散會了」、「怎麼那麼會烤，我自己2、3個小時就好累了」、「為什麼很多人一副烤肉就無敵的樣子，這樣的鄰居確實很爛阿」、「她們事後可能有肥胖困擾，何必羨慕它們」、「你就放A片然後開到最大聲，跟他們拚了！」

不少網友表示，遇到這種情況可以直接報警處理，「我都直接報警，如果抓到不是同住家人的算給政府賺到獎金」、「檢舉啊！這個可以報警的，給他用力報下去就對啦」、「讓鄰居體驗一次一百多萬的烤肉」、「超過晚上10點就叫警察啊」。