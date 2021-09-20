旅澳妹吃豬血糕！日本同事酸「台灣沒別的東西好吃？」　網炸鍋了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣素有美食王國之稱，不過像是臭豆腐、豬血糕、皮蛋等，卻讓許多外國人聞之色變。一名旅澳女網友日前吃烤豬血糕；沒想到，日本同事竟酸言酸語，吐槽「台灣沒別的東西好吃囉？」一席話讓網友氣炸，怒喊「真想直接賞她一丈紅讓她閉嘴！」

女網友日前在「爆怨公社」無奈直呼，「我覺得有個日本同事好煩啊，不知道為何她從我剛入職時就討厭我，常常找麻煩，最近甚至開始嘲笑我吃的東西。」

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她表示，自己偶爾會從另一個兼職的台式餐廳，帶滷味到店裡當晚餐，「有次她看到我在吃豬耳朵，就反應超大地一直該該叫，說好噁心的食物，注意一下別人的感受好嗎？總之就是叫我應該躲起來吃。」

直到前兩天，經理帶了一些烤肉分給他們吃，其中就有烤豬血糕，而她也知道其他人都不會吃，於是貼心地把它解決，怎料那位女同事就用日文嘲諷，「台灣的食物都這種的哦？他們是沒別的東西好吃嗎？」

▲日本女同事最近開始吐槽，她吃的一些東西。（圖／翻攝自爆怨公社）

此番話瞬間點燃她的怒火，很想反嗆對方「妳他X再機掰，我下次就在妳面前吃炸蟋蟀！」不過，原po也強調，這是那位女同事的個人行為，「其他日本同事都對我很好，所以我們不要攻擊日本的文化哦，不然就跟這臭必取同一個檔次了。」

對此，網友們也超怒，紛紛回應「妳應該在她面前吃臭豆腐，臭到她閉上她的臭嘴」、「跟她說再吵就把妳變成豬血糕」、「日本人不是都很有禮貌嗎？還是出了國門，禮貌被限制出境了」、「快吃！嚇死她！最討厭人家吃飯在旁邊囉嗦的人」、「通常井底蛙才會有這種反應，天天吃給她看，讓她見識一下這世界有多大」、「在她面前吃豬腦試試看，之後應該就閉嘴了」、「日本也是什麼都吃啊，跟人有關跟美食文化無關，單純機車人罷了」。