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開放自費驗抗體「下週三揭曉」　指揮中心公佈117家指定檢驗機構

▲▼四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝劉宇fb）

▲四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝劉宇fb）

記者嚴云岑／台北報導

網紅「四叉貓」自費檢驗抗體惹議，由於診所未報請衛生局核可就向民眾收費，北市將對禾馨開罰。不過，在事件爆出後，指揮中心也順應民意，將週三（9/22）開會討論相關指引，今日也公布117家「全國血清抗體檢測指定檢驗機構名單」，若指引順利通過，將以公佈名單作為主要檢驗單位，但仍須先與地方衛生局核價方可收費。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，抗體檢驗結果與時間點和個人體質有關，就像是「龜兔賽跑的過程」，且檢驗抗體只是免疫反應一環 ，無法知道細胞免疫是否有足夠效果，僅能參考用。

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對於網紅檢驗抗體惹議，是否涉及違法，指揮官陳時中說明，目前個人不涉及違法，但要看執行單位是否依照通報與核定。

發言人莊人祥表示，先前因為機組員檢疫政策，僅開放12家指定的醫療機構可自費驗抗體，但因政策調整，現僅有開放「公費」檢驗。而指揮中心核准可進行血清抗體檢驗的117機構分佈於19縣市，以台北市、高雄市15家院所最多，台中市、桃園市12家次之，台南市也有10家，金門縣、連江縣與澎湖縣則尚無院所通過。

莊人祥提到，未來民眾是否能自驗抗體，還是要等週三會議討論結果，而若順利通過指引，符合資格的院所還是要先與地方衛生局進行核價，待通過後方可向民眾收費。

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