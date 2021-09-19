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月圓人難圓醫師娘曝心酸！女秘書嫁董座　老夫少妻鳳凰打回麻雀

▲月圓人不團圓，好對象不一定有好姻緣

▲中壢美滿服務中心連日來，接到多對夫妻尋求婚姻諮詢。（圖／示意圖／美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中秋是家人團圓的日子，中壢美滿服務中心連日來，接到不少月圓人更圓的佳音訊息，但也接到多對夫妻或情侶吵架、分手、甚至鬧離婚的求助電話！一名「醫師娘」告訴美滿中心，原本認為醫師高收入，可過舒適生活，但醫師丈夫忙工作，無暇也無心經營婚姻，一回兩人發生爭執，醫師直言，我從來沒有愛過你？如此表態，只好分手。

外表出色，談吐優雅的女秘書，麻雀變鳳凰的嫁給大企業董事長，原本以為老夫少妻，應該得到老公憐愛，不料婚後女人期待和丈夫有更多的相處時間，男人卻總是說「我很忙」，久而久之，夫妻形同陌路。

一名男工程師告訴中壢美滿，三年前娶了一個「廠花」級美女妻子，原本以為可以永遠幸福，不料婚後發現太太全身都美，身材和臉蛋都無可挑惕，但也因而「恃貌而驕」的態度讓人無法接受，即使她身材再好，但冷傲做作，面無表情的臉孔讓人感到厭惡，不時萌生離婚念頭。

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中壢區美滿服務中心說，許多未婚男女到該中心參加聯誼時，男的總希望女生漂亮、長頭髮、有氣質；女生則希望男生高、富、帥，殊不知婚姻雖講求「門當戶對」，但它已經超越戀愛時單純「相愛」，到「相處」的更高境界，甚至婚後相處溝通管道要保持暢通，願意傾聽、理解，每次吵完架也都能床上合，就算是維持有機健康的婚姻。

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