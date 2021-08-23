撞倒路邊機車肇逃挨罰3千提告　他辯「保時捷隔音較好」吞敗

▲70多歲的陳男撞倒機車肇逃挨罰3千不服，提告稱「保時捷隔音好」不知道有撞到，北院判他敗訴。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

70多歲的陳姓男子於2020年11月間，駕小客車行經北市忠孝東路五段巷弄時，撞倒路邊機車後，僅將機車扶起後隨即離開，也沒留下聯絡方式，因肇事逃逸被開罰3000元、吊扣駕照1月，還要上道路交通安全講習，陳男不服提告，主張自己開的是保時捷「隔音較好」，當下並不知道自己撞到機車，北院判他敗訴。

陳男主張，案發時他已75歲，當天因在冬季、傍晚5點多天色已暗，他在狹小的巷弄內專心通過，且保時捷的隔音又比較好，所以當下才沒發現撞到機車，且他在停車後，也返回現場與附近鄰居一起將機車扶起，他不知道機車是他撞倒的，當然不算肇逃，且警方依監視器畫面職權舉發，讓他沒有陳述的機會，程序也不合法。

北市交通裁決所表示，陳男向警方表示，「我是聽到聲音，下車才知道有機車倒下，先停好車後，回來再與房東一起扶起，看外表沒甚麼事就離開了」，本件意外雖沒造成人員傷亡，但沒依規定留在原地就是肇逃，開罰有理。

法院勘驗監視器畫面，發現陳男在撞倒機車後，保時捷立即亮起了煞車燈，卻僅短暫停個幾秒後又往前開，後來陳男下車想將車扶起，卻可能因力氣不夠大，才在鄰居的幫忙下將機車立起，顯然他很清楚知道自己撞倒車，肇逃犯行明確，認定交通裁決所開罰有理，判陳男敗訴。

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