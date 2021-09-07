護好友兒肇逃無罪枉法裁判　法官拖同僚下水：檢察官也有瑕疵

▲前高法院法官高明哲涉嫌幫好友的兒子肇逃案改判無罪，被起訴枉法裁判。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

前高院法官高明哲2010年間，幫好友、前最高法院法官蕭仰歸關說合議庭成員，順利將蕭的兒子蕭賢綸被控肇事逃逸案改判無罪，台北地檢署依「枉法裁判」罪起訴高，台北地院7日開庭時，高否認犯罪，高的律師代為答辯稱，如果高有罪，那當初也贊成無罪的陪席法官、決定不再上訴的檢察官也有瑕疵。

蕭仰歸的兒子蕭賢綸，2008年剛從大學法律系畢業後，就犯下肇事逃逸案件，蕭賢綸一審被判刑6月、緩刑2年，剛好案件二審是由蕭仰歸大學好友高明哲擔任審判長，蕭仰歸希望高協助兒子改判，果然在3名合議庭成員票數2比1的情況下，改判無罪，因檢方未上訴，蕭賢綸無罪確定。

關說案件爆發後，蕭仰歸、高明哲2人遭監察院彈劾議處，蕭賢綸案件則經檢察官提出再審獲准後，蕭賢綸撤回上訴，維持一審的緩刑判決，台北地檢署偵查到2021年5月間，認定高明哲主導二審合議庭改判，有枉法裁判之嫌，依法提起公訴。

台北地院開庭7日開庭時，高明哲不認罪，強調自己沒有主觀犯意，行為也不構成犯罪，高的律師進一步指出，二審合議庭是採多數決，並非擔任審判長的高明哲可決定判決，當時陪席法官林洲富也支持無罪判決，之後公訴檢察官未再上訴，甚至稱無罪判決「無違背法令」，如果現在高明哲構成犯罪，「那麼公訴檢察官、陪席法官，不是也有瑕疵？」全案將擇期再開庭審理。

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