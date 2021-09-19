中秋連假醉不上道　以免毀興致、傷荷包又吃刑責

▲1輛自小客車在台南市麻豆區苓子林因紅線臨停，遭巡邏員警盤查，酒測值達0.29mg/l，超過法定標準，被警方依酒駕送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1輛自小客車19日上午6時54分許，在台南市麻豆區苓子林因紅線臨停，遭巡邏員警盤查，酒測值達0.29mg/l，警方懷疑駕駛人深夜飲酒，隔日需上班工作，因酒精代謝不及，而誤觸法網。

麻豆分局提醒，民眾飲酒應注意自身代謝能力，如隔日需工作或有駕車需求，前一晚就應該要避免飲酒，清晨也是酒駕發生的好發時間，麻豆分局將加強取締執法，減少酒駕事故憾事發生。





台南市麻豆區總爺藝文中心「和風文化祭」於9月17日吸精登場，首日就湧入近千人遊客參訪，除大型活動吸引遊客外，麻豆以碗粿、文旦及各類小吃聞名，中秋連假首日，湧入約1000餘輛車輛，麻豆分局派遣30名警力於重要交通樞紐「麻豆圓環」、「麻豆交流道」、「麻豆轉運站」執行交通疏導，以維持交通順暢，本次中秋假期為防民眾飲酒駕車，增派取締勤務加強執法。





麻豆警分局長許敏能表示，中秋節連假接下來還有2天，提醒民眾在外旅遊，注意行車安全，歡迎大家到麻豆「和風文化祭」參訪，購買碗粿、文旦等各類小吃時，注意勿違規併排停車或違規臨時停車，麻豆分局針對併排停車、公車站牌周邊違停仍是取締重點，歡迎大家到麻豆遊玩！

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