境外移入+11！「5人突破性感染」　均接種不同廠牌疫苗

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增11例境外移入，其中有5人接種過疫苗，均為突破性感染，且5人都為不同廠牌。

指揮中心表示，今日新增11例境外移入個案，為5例男性、6例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自俄羅斯(案16240)、美國(案16241、案16243)、宏都拉斯(案16242)、新加坡(案16244)、加拿大(案16245)、捷克(案16246)、波蘭(案16247)、緬甸(案16248)、南非(案16249)及柬埔寨(案16250)入境，入境日介於9月5日至9月17日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，5名突破性感染個案分別接種了俄羅斯自製的「衛星5號」、莫德納、AZ、BNT與嬌生疫苗。其中接種過AZ疫苗的宏都拉斯個案，8/14曾在宏都拉斯確診，入境採檢後驗出陽性，接觸者匡列中。

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指揮中心統計，截至目前國內累計3,142,093例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,124,360例排除)，其中16,141例確診，分別為1,511例境外移入，14,576例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計840例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另11例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。