柯文哲社宅政策照郝龍斌的走？民眾黨嗆趙少康小編：邏輯死去

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲與民進黨政府的社宅辯論持續延燒，如今連國民黨也來參一腳。趙少康小編日前在臉書上指出，柯文哲宣稱任內完工到興建中的社宅有1.8萬多戶，但其中有1萬2000戶都是在前市長郝龍斌任內規劃，讓民眾黨發言人蔡峻維反嗆，「邏輯死去的算法令人發笑」。

蔡峻維指出，被罷免的前議員王浩宇引用側翼的資料，宣稱北市社宅都是馬英九與郝龍斌兩位前任市長規劃，柯文哲市長任內真正完工的社宅數量其實不多，這樣的說法再被「戰鬥藍」引用，這次更誇大其詞，把北市1.8萬戶社宅的89%都歸給郝前市長，「邏輯死去的算法令人發笑」。

蔡峻維說，趙少康先生的小編說，「在103年，郝市長任內，就有2383戶社宅興建中、7109戶規劃設計中，另外還有8110戶新近計畫公營住宅戶數」。然而根據資料，郝市長任內開工的社會住宅僅有「興隆一期」272戶、「興隆二期」510戶、「健康社宅」507戶，總計1289戶。

「規劃到發包成功，中間至少要2年以上，當中還有各種事務要協調，豈是一句之前規劃可以完美概括？」蔡峻維表示，2018年縣市長選舉前，郝龍斌前市長為丁守中助選時，手上拿的「郝龍斌任內公宅建設數量」手板，同樣是1289戶，顯然郝前市長也認同這個數字，戰鬥藍要收割前要不要先問過郝前市長。

公共建設本就有延續性，台北市民倚賴的捷運系統，也是經由幾任市長的規劃建設才有如今的規模。社會住宅從找地、規劃設計、與周邊居民溝通到真正發包、動工、完工，從無到有平均需要五、六年的時間，柯市長去年出席福國社會住宅動土典禮時也曾坦言，「今年所有開工的社宅，都是下一任市長任內完工剪綵，但該做的還是要做」。

蔡峻維表示，推動社會住宅有多不容易，基層公務人員最知道，為了讓周邊居民同意興建社宅，需要一而再、再而三的溝通，並在社宅納入托嬰中心、長照機構、新創基地、社區活動中心等設施，讓社宅與社區無縫融合，動工前的種種困難族繁不及備載。

蓋社宅，不是在地圖上圈一塊地寫上「規劃中」這麼簡單，柯市府卻能持續保持近一萬戶興建中的效率，背後付出多少努力可想而知。

蔡峻維更點名，趙少康小編團隊內有人一直自稱是柯市長前臉書小編，卻連數字的真實性都無法考究，急著打前老闆邀功，真的大可不必。蔡峻維說，戰鬥藍的戰鬥對象如果是綠營，就不該學習綠營用側翼粉專帶風向，扭曲事實、曲解原意，讓自己變成更醜陋的怪物。