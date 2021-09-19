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瓦斯爆炸！父親臨死前「最後一推」助女兒逃生　一家五口4人遇難

▲▼一連一大樓瓦斯罐爆炸。（圖／翻攝自極目新聞）

▲大連一大樓瓦斯罐爆炸。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧大連普蘭店一住戶家中9月10日晚瓦斯罐泄漏，引發爆炸致8死5傷，大樓多戶住戶家破人亡。其中一戶，丈夫妻子二女兒小兒子都不幸遇難，只剩下一名大女兒。據目擊者表示，父親臨死前，推下大女兒助其逃生，自己卻不幸遇難。

據《極目新聞》報導，9月10日晚上11時38分許，大連普蘭店區商業大街130號樓傳出一聲巨響。當地市民拍攝的現場影片顯示，130號樓樓棟內多個房間起火冒出濃煙，多名消防人員持水槍展開救援，樓外牆被燒得漆黑，一部分外牆甚至嚴重錯位。

事發第二天，現場看到，受爆炸波及，馬路對面的多家商鋪和住戶家中玻璃破碎，路上隨處可見從樓上掉落的玻璃碎片。與爆炸樓棟相隔上百公尺的餐館，窗戶玻璃已完全破裂，停放在附近的小車車頂落滿了玻璃碎片。一家商鋪的金屬大門已嚴重變形，無法正常開合。

據大連應急部門消息，此次爆炸由一住戶家中瓦斯罐泄漏引起，爆炸引發大火，導致8人死亡、5人受傷。發生爆燃的大樓建於2000年，共有63戶，實際居住49戶，事發後已全部疏散。

▲▼一連一大樓瓦斯罐爆炸。（圖／翻攝自極目新聞）

▲傷者一身傷。（圖／翻攝自極目新聞）

9月11日一早，在河南老家的孫武（本文均為化名）接到大連社區工作人員的電話，獲悉才37歲的小兒子孫興業一家出了事，聯繫不到人。孫武慌了神，叫上遠在浙江的大兒子，分頭趕往大連。趕到大連後，他得知兒子、兒媳、二孫女和小孫子都遇難了，幸存的大孫女娜娜還躺在醫院。

有目擊者表示，爆炸後娜娜是從樓上跳下來的。但據娜娜回憶，爆炸後沒多久，她就昏迷了，之後的事情她什麼都不知道。孫興業的大哥說，有人看到，爆炸後，弟弟用手捏著鼻子摀著嘴巴，把女兒從窗戶推了出來；娜娜當時落到了貨車上，撿回一條命。

孫興業的大哥看過弟弟的遺體，「頭髮和身體都是完好的，沒有受傷。他在爆炸後應該還是清醒的，在房子裡想辦法救老婆孩子，後來人就不行了。」

北京大成（武漢）律師事務所柴欣律師表示，瓦斯罐發生爆炸由誰來承擔賠償責任一直是一個大難題。如果是用戶自己違法轉接、違法操作，一般是用戶自己承擔所有賠償責任，如果是提供瓦斯罐的經銷商或生產廠家提供的瓦斯罐不符合質量安全標準，則應由經銷商、生產廠家賠償，但一般瓦斯罐發生爆炸後，事故現場往往成為一片廢墟，會很難還原爆炸前的具體情況。

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