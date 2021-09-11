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大連瓦斯桶氣爆整層樓冒火致8死5傷　目擊者：1公里外都感到震動

記者魏有德／綜合報導

大連市普蘭店區今（11）日凌晨一間住戶家中的瓦斯桶疑似氣體外洩並引起爆炸，導致8人死亡，另有5人受傷仍在醫院救治，暫無生命危險。目擊者王先生（化名）表示，儘管他所在的社區距離事發樓有1公里之遙，但爆炸發生時，他們還是感到強烈的震動，「一開始還以為發生了地震。」

▲大連發生一起瓦斯桶外洩氣爆意外，造成8死5傷。（圖／翻攝新浪視頻）

▲大連發生一起瓦斯桶氣爆意外，造成8死5傷。（圖／翻攝新浪視頻）

透過目擊者現場拍攝的畫面顯示，爆炸發生後，熊熊大火迅速在樓層間多個房間內竄出，照亮黑夜街區，同時滾滾濃煙直竄天際，消防車鳴笛陸續趕赴現場，消防員急拉水線進行灌救。在後續支援力量趕達現場後，多個房間火勢先後被撲滅，樓棟外也被燒得漆黑一片。

▲大連發生一起瓦斯桶外洩氣爆意外，造成8死5傷。（圖／翻攝新浪視頻）

▲熊熊大火從多間住宅窗戶中竄出。（圖／翻攝新浪視頻）

王先生表示，起火點下方是一排商戶，上方為住宅樓，11日凌晨的一聲巨響將他和妻子吵醒，一開始還以為有地震發生，起床後才聽到屋外一陣喧鬧，「他們穿好衣服下樓便發現是不遠處的樓棟著火，當時他們趕到現場後看到，火勢已經蔓延到好幾個房間，消防工作人員已經在現場展開救援。」

據《大連應急》官方公眾號指出，事故發生後，消防、公安、住建等部門及屬地單位立即臨場開展應急處置工作。2時30分許火被撲滅。截至4時30分許，事故致8人死亡，另有5人受傷在醫院救治，暫無生命危險。

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