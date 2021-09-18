替代農藥、抗生素！興大研發首款農漁牧用益生菌　有助增養殖成效

▲興大研發首款農漁牧用益生菌。（圖／中興大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中興大學與財團法人農業科技研究院聯手開發國內首款可適用於作物、畜產及水產的益生菌，經3年田間試驗，證實有助於防治植物病害、提升豬雞免疫力與肉品的質與量、增進虱目魚及白蝦的養殖效率。

興大指出，農科院被視為「農界的工研院」，雙方在科技部支持下執行「益菌微生物體於農業之應用」計畫，開發出健康保健、作物安全、循環農業、畜禽產養殖、水產養殖等多元應用的枯草桿菌系列菌系，並藉由科學試驗證明應用效能，提升產品推廣與市場的競爭力。

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校長薛富盛表示，興大有豐沛的農業生物科技人才，教育部高教深耕計劃獲補助設立三大研究中心，包含前瞻植物生技研究中心、永續農業創新發展中心、鳥禽遺傳資源暨動物生技研究中心，歷年研究成果豐碩。他鼓勵同仁發揮專長，多和法人機構合作，拓展研發能量，善盡大學社會責任。

副校長黃振文指出，以往益生菌種多應用於單一產業，此項計畫整合植物病理、農藥檢測、水產與畜禽養殖、發酵量產等專業領域人力，展開大規模且長時間的跨產業試驗，雙方不藏私地共享技術與資源，在國內公私部門合作上是難得的典範，成果也相當亮眼。

興大說明，此次所技轉的枯草桿菌系列菌系，包含液劑、粉劑與顆粒噴塗劑型之微生物製劑，經實證可作為植物保護製劑，使作物致病菌量降低，並誘發致病菌自行凋亡，也可作為畜禽產及水產飼料的添加劑，有效提升動植物生長、抗病性與改善養殖環境。

在防治植物病害方面，枯草桿菌系列產品可防治包括胡瓜猝倒病、萎凋病、小黃瓜露菌病、百香果頸腐病與炭疽病等，提升植物的抗病性，則是可促進胡瓜、小黃瓜、草莓及百香果等多種作物之生長，也可降解農業廢棄剩餘物中，殺蟲劑馬拉松、第滅寧與殺菌劑三賽唑，解決農業副產物資源循環應用，潛在之農藥殘留安全性問題。

在畜產飼料添加劑方面，枯草桿菌系列產品應用於離乳仔豬、白肉豬、肉雞養殖，具多重功效。可提升養殖效率，提高肉豬屠體重量、肉量及品質，縮短肉豬上市的時間；同時減少豬隻及雞隻糞便臭味，改善飼養場域環境；並可提升離乳仔豬免疫能力，減少豬隻腸道內下痢潛在病原因子大腸桿菌菌數。

興大說明，該技術建置過程中，農科院投入所屬之農業微生物工廠及生物製劑毒理與理化性質GLP實驗室，除協助研究成果商品化技術開發外，亦可提供產業界於新產品開發時之關鍵菌體原料、製劑生產製程、製劑之物理化學測試及微生物肥料毒性試驗等服務，有助於農業微生物製劑產業化發展。