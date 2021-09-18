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烤肉這食物最NG　營養師曝「肉、海鮮、蔬菜」正確進食順序

加工肉類如香腸、熱狗，脂肪含量過高，容易引起人體的發炎反應，進一步增加染疫的機率。（圖／123RF）

▲加工肉類如香腸、熱狗，脂肪含量過高，容易引起人體的發炎反應，進一步增加染疫的機率。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

中秋連假過完，很多人往往都會胖了一圈，原因當然是大吃大喝所導致！程涵宇營養師表示，只要吃對順序，其實大啖烤肉美食之後，還是可以維持身材，不怕肥肉報復性攻擊。

「從烤肉前就要開始注意！」程涵宇說，烤肉前一定不能過度飢餓，否則會變成暴飲暴食，建議烤肉前先喝無糖豆漿增加飽足感，烤肉時，建議先吃低脂蛋白質類的食物，例如蝦子、魚、蛤蠣、花枝、干貝等海鮮類，或雞肉也是不錯的選擇；接下來再吃高纖蔬菜類，例如菇類、蘆筍，或是抗氧化蔬菜如青椒、洋蔥、花椰菜、番茄；最後再吃全穀雜糧類、澱粉類食物，例如玉米、南瓜，另外，程涵宇建議可吃鳳梨、奇異果，或是將兩者做成沾醬，因為鳳梨酵素及奇異果酵素能幫助消化、去油解膩。

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中秋烤肉時，建議先從海鮮類食物「開烤」，含有蛋白質又較為低脂，接著再吃高纖蔬菜，如此可以降低變胖的機率。（圖／報系資料庫）

▲中秋烤肉時，建議先從海鮮類食物「開烤」，含有蛋白質又較為低脂，接著再吃高纖蔬菜，如此可以降低變胖的機率。（圖／CTWANT提供）

至於NG食材，程涵宇認為香腸或培根等加工肉品最糟糕，因為過多的脂肪會造成人體內臟脂肪的堆積，會引起過多發炎的免疫反應，導致抵抗力下降，不只如此，還可能增加罹患大腸癌的機率。

烤肉時則建議多喝水，或搭配具有國家健康食品雙認證的茶飲，平衡油膩的飲食，千萬不要喝含糖飲料，不只會增加身體發炎反應、容易變胖，還可能進一步導致各種慢性病，造成免疫力下降。

喝酒則更糟糕，程涵宇說，根據世界衛生組織歐洲辦公室「飲酒與新冠肺炎」指引，過量飲酒不僅會導致胃潰瘍、肝硬化、腦中風等高達200多種疾病，更可能破壞身體免疫系統，增加新冠肺炎及發展為急性呼吸窘迫症候群（ARDS）等嚴重併發症的風險，所以千萬不要一邊烤肉、一邊喝酒。

最後，程涵宇也提醒月餅要以「淺嚐」為原則，因為分量越大的月餅，熱量就越高，熱量最高的有近800大卡，等於一個雞腿便當，熱量非常驚人，而且裡面含的多是飽和脂肪及糖，營養素不均衡，而且飽和脂肪過多時，身體中膽固醇也會跟著上升。建議在吃月餅時，家人朋友們一起分著吃，千萬不要一個人一次吃下一整個月餅。

月餅熱量相當驚人，如果不確定卡路里含量，最好選擇小份量、或切開與他人分享。（圖／123RF）

▲月餅熱量相當驚人，如果不確定卡路里含量，最好選擇小份量、或切開與他人分享。（圖／CTWANT提供）

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