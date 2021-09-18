40歲存款1000萬想退休　網點「關鍵3條件」：夠吃30年

▲他想「40歲存款1000萬退休」，網點關鍵3條件：「夠吃20至30年」。（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

現代人越來越重視「退休規劃」，一名網友在《Dcard》表示，他今年33歲有500萬存款，一年約可以存60萬元，希望可以在40歲左右，存到1000萬元時退休，也想詢問大家「40歲存款1000萬，靠領股息生活，可以退休嗎」，貼文一出引發網友熱議。

原PO在《Dcard》表示，他今年33歲有500萬存款，平常住家裡且開銷不大，未來不打算結婚，一年固定能存50至60萬，希望40歲左右存到1000萬後退休，每年領股息過日子。

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他表示，如果要買房，應該會多工作幾年，或學其他投資增加收入，最後想求問「若在有保險的狀況下，40歲存款1000萬，靠領股息生活，大家覺得可以退休嗎？」

貼文一出引發網友熱議，部分人覺得可以，「沒結婚、不買房、不買車，1000萬夠，夠吃20至30年」、「省的話一定可以」、「夠，只要選對目標，絕對夠」、「1000萬投金融股，股息約50萬，一個月4萬，省點應該夠」。

有些人則認為，存1000萬就退休，日子會很糟糕「我覺得積極投資，拚到60歲3000萬比較好」、「1000萬不可能夠用，建議把錢拿來玩短線」、「1000萬有點硬，股市若遇到金融海嘯跌了，股息也會縮水」。

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